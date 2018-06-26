Fransa İslam kurumlarının yapısını müzakere edecek

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, ülkedeki İslam kurumlarının yeniden yapılandırılması ve bunların finansmanıyla ilgili ülke çapında müzakere toplantıları düzenleyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığında Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul eden Collomb, görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Collomb, Fransa'da İslam kurumlarının temsili, bu kurumların yeniden yapılandırılması ve finansmanıyla ilgili 15 Eylül'e kadar çok sayıda şehirde konunun uzmanları ve Müslüman kanaat önderleriyle müzakere toplantıları düzenleyeceklerini belirtti.

Bakan Collomb, görüşmede, CFCM yönetim kurulu üyeleri ile Müslümanları ilgilendiren konuları ele alma fırsatı bulduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı, 2015'te Paris'teki terör saldırıların sonra birkaç kez ülkedeki İslam kurumlarının temsilcileri ve konunun uzmanların katılımıyla "İslam diyaloğu" toplantıları düzenlenmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği mülakatta, başta CFCM olmak üzere ülkede Müslüman örgütlerini yeniden yapılandıracaklarını ve onların devletle ve toplumla ilişkilerini yeniden düzenleyecek önemli reformlar getireceklerini açıklamıştı. Macron'un, söz konusun reformları sonbaharda açıklaması bekleniyor.