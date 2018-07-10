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Fransa Katar ilişkileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

Rafael uçakları Katar'a 2019'da teslim edilecek

DOHA (AA) - Fransa'nın Doha'daki Büyükelçisi Eric Chevallier, ülkesinin Katar'da askeri üssünün olmadığını ve bu konudaki sözlerin söylenti olduğunu dile getirdi.

Katar'daki "Alarab" gazetesine açıklama yapan Büyükelçi Chevallier, Fransa ile Katar arasında anlaşması yapılan askeri Rafael uçaklarının ilk parti tesliminin 2019'da yapılacağını söyledi.

Tüm teslimat ve ekip eğitimlerinin 2022'den önce tamamlanacağını belirten Chevallier, anlaşması yapılan uçak sayısının 36 olduğuna dikkati çekti.

Chevallier, Fransa'nın Katar'da askeri üssünün olduğuna dair geçen haberlerin söylentiden ibaret olduğunu aktardı.

Ülkesinin son 4 yılda Katar ile imzaladığı anlaşmaların 25 milyar doları bulduğuna işaret eden Chevallier, Katar'ın Fransa'daki yatırımlarının 30 milyar doları geçtiğini vurguladı.

Chevallier, Katar metrosunun bakımı için 20 yıllık anlaşma yapıldığını ve ülke genelinde 120 Fransız şirketinin bulunduğunu belirtti.

Fransa'nın Doha Büyükelçisi Chevallier, ayrıca 2015'te iki ülke arasında imzalanan anlaşmada Katar 2022 Dünya Kupası karşılaşmalarında organize ve güvenlik konularında işbirliği anlaşmalarının varlığına işaret etti.

Fransa 2004 yılından bu yana Rafael savaş uçaklarının satışı için büyük çaba sarf ederken, Şubat 2015 ile Eylül 2016 arasında Hindistan, Mısır ve Katar'a satışlarda başarılı olunması ülke için dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Katar Rafael savaş uçakları

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