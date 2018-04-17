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Fransa: "Kimyasal saldırının kalıntıları yok edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa tarafından geçtiğimiz hafta sonu Suriye’ye gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin Fransız Hükümeti tarafından bir bildiri yayınlandı.Suriye rejimi tarafından Duma kentine gerçekleştirilen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının kalıntılarının yok edildiğini iddia eden Fransa Dışişleri Bakanlığı, Duma kentine erişimin müfettişlere kapalı tutulduğunu ifade etti.

ABD, İngiltere ve Fransa tarafından geçtiğimiz hafta sonu Suriye’ye gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin Fransız Hükümeti tarafından bir bildiri yayınlandı.
Suriye rejimi tarafından Duma kentine gerçekleştirilen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının kalıntılarının yok edildiğini iddia eden Fransa Dışişleri Bakanlığı, Duma kentine erişimin müfettişlere kapalı tutulduğunu ifade etti. Bakanlıktan yapılan bildiride, "Kanıt ve temel unsurların ortadan kalkması muhtemeldir" şeklinde açıklama yapıldı.
7 Nisan’da gerçekleştirilen saldırının izlerini, incelemelerde bulunmak üzere Duma’ya gelmeleri beklenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) müfettişlerinden saklanmaya çalışıldığı ifade edildi. Bildiride ayrıca, Rusya ile Suriye’nin, 14 Nisan’da Suriye’ye gelen araştırmacıları, saldırıların gerçekleştirildiği alana ulaşımlarının engellendiği belirtilirken, “Suriye rejiminin, OPCW müfettişlerinin talepleri doğrultusunda, ziyaret edilecek alanlara, ilgili dokümanlara ve konuya ilişkin diğer taleplere koşulsuz bir şekilde erişim sağlaması esastır” denildi.

“Güvelik sorunları nedeniyle kapalı”
Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü nezdindeki Rus elçisi Alexandre Choulguine, Duma kentinin güvenlik sorunları nedeniyle bir süreliğine kapalı olduğunu ancak çarşamba gününden itibaren müfettişlere açık olacağı yönünde açıklama yaptı.

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