HABER

Fransa Meclisinde Suriye oturumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

Başbakan Philippe: "Bizim düşmanımız Suriye değil biz Suriye'ye veya Beşşar Esed'e savaş açmadık. Bizim düşmanımız DEAŞ'tır"

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa'nın askeri operasyon düzenleyerek Suriye'ye veya Beşşar Esed'e savaş açmadığını, ülkesinin düşmanının Suriye değil DEAŞ olduğunu söyledi.

Başbakan Philippe, Ulusal Meclisteki özel oturumda, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyon hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Suriye'de kimyasal silah kullanımının cezasız kaldığı sürece siyasi bir çözüm bulunamayacağını kaydeden Philippe, "Bizim düşmanımız Suriye değil biz Suriye'ye veya Beşşar Esed'e savaş açmadık. Bizim düşmanımız DEAŞ'tır." dedi.

Ülkesinin kendi güvenliği için de askeri operasyona karar verdiğini belirten Edouard Philippe, Suriye operasyonuyla 2003'te ABD'nin Irak'a başlattığı askeri operasyon arasında benzerlik olduğu iddialarına ilişkin ise "Suriye rejimini düşürmek gibi bir niyetin olmadığını" kaydetti.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Meclis Grup Başkanı Christian Jacob da bölgede Rusya olmadan hiçbir adımın atılmayacağını savunurken, Fransa, İngiltere ve ABD'nin operasyonunun neye yaradığının tartışmalı olduğunu kaydetti.

Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDİ) adına söz alan Franck Riester, Fransa'nın Türkiye ve Rusya ile yeniden güven inşa etmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bu ülkeler ile yeni bir ilişki başlatmak gerekir." diye konuştu.

"Biz bu operasyon ile yörüngenin en tehlikeli arı yuvasına çomak soktuk. AB içinde müttefikimiz olmadan tek başımıza bu operasyona kalkıştık." diyerek Macron'un hata ettiğini kaydeden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Başkanı Jean-Luc Melenchon da ülkesinin siyasi bir hedefi olmadan ve BM izni çıkmamış bir operasyona giriştiğini dile getirdi.

Fransa Komünist Partisi (PCF) milletvekili Jean-Paul Lecoq da Suriye'de barışın anahtarının Rusya'nın elinde olduğunu kaydederek, "Bunu inkar etmek, dayanılmaz bir naifliğin ikrarıdır." ifadesini kullandı.

Fransa Anayasası gereği, sınır ötesi bir askeri operasyon düzenlendiğinde 3 gün içinde hükümetin Meclis'e bilgi vermesi gerekiyor.

Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransa Başbakanı Edouard Philippe Suriye'ye askeri operasyon

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmen ülkesine döndü

Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmen ülkesine döndü

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.