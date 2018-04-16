Fransa Meclisinde Suriye oturumu

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa'nın askeri operasyon düzenleyerek Suriye'ye veya Beşşar Esed'e savaş açmadığını, ülkesinin düşmanının Suriye değil DEAŞ olduğunu söyledi.

Başbakan Philippe, Ulusal Meclisteki özel oturumda, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyon hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Suriye'de kimyasal silah kullanımının cezasız kaldığı sürece siyasi bir çözüm bulunamayacağını kaydeden Philippe, "Bizim düşmanımız Suriye değil biz Suriye'ye veya Beşşar Esed'e savaş açmadık. Bizim düşmanımız DEAŞ'tır." dedi.

Ülkesinin kendi güvenliği için de askeri operasyona karar verdiğini belirten Edouard Philippe, Suriye operasyonuyla 2003'te ABD'nin Irak'a başlattığı askeri operasyon arasında benzerlik olduğu iddialarına ilişkin ise "Suriye rejimini düşürmek gibi bir niyetin olmadığını" kaydetti.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Meclis Grup Başkanı Christian Jacob da bölgede Rusya olmadan hiçbir adımın atılmayacağını savunurken, Fransa, İngiltere ve ABD'nin operasyonunun neye yaradığının tartışmalı olduğunu kaydetti.