İtalya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Fransa ile yaşanan krize ilişkin, "Fransa özür dileyene kadar geri adım atmayacağız. Bu, hem bu olay için hem de geleceğe yönelik çok net olmalı. İtalya'yı her zaman kandırabileceğinizi düşündüğünüz dönemler artık bitti." dedi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin ortaklarından sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin de lideri Di Maio, İtalya'nın hafta sonu Akdeniz'de kurtarılan 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Aquarius gemisine limanlarına gelme izni vermemesine yönelik Fransa'nın eleştirileri nedeniyle ortaya çıkan krize ilişkin açıklamada bulundu. Di Maio, bir radyo programında yaptığı açıklamada, İtalya'nın Fransa'dan özür beklentisi konusunda geri adım atmayacağını kaydederek, "Fransa özür dileyene kadar geri adım atmayacağız. Bu, hem bu olay için hem de geleceğe yönelik çok net olmalı. İtalya'yı her zaman kandırabileceğinizi düşündüğünüz dönemler artık bitti." diye konuştu.

- Conte, yarın Paris'e gidiyor Öte yandan İtalya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Giuseppe Conte'nin yarın Fransa'nın başkenti Paris'e yapmayı planladığı ziyaretin gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İtalya ve Fransa, sınırda daha iyi bir Avrupa idaresi ve sığınmacıların sorumluluğunun alınmasında daha iyi dayanışma mekanizması yoluyla, etkili bir göç politikası için kaynak ve geçiş ülkeleriyle birlikte, ikili ve Avrupa düzeyindeki iş birliğini derinleştirmeli. Macron ve Conte, haziran sonundaki Avrupa Konseyi göz önüne alındığında, konuların müzakere edilmesi için yeni girişimlerin gerekli olduğu hususunda anlaştı. Bu meseleler ile ortak çıkarlara ilişkin birçok dosyanın ele alınabilmesi için, Fransa Cumhurbaşkanı ile Başbakan Conte, cuma günü Paris’te basın toplantısıyla devam edecek çalışma yemeğinde bir araya gelecekler.” Fransa AB Bakanı Nathalie Loiseau da Europe 1 radyosunda katıldığı canlı yayında, iki liderin dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Loiseau, görüşmeyi "samimi" olarak değerlendirdi.