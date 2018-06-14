İtalya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Fransa ile yaşanan krize ilişkin, "Fransa özür dileyene kadar geri adım atmayacağız. Bu, hem bu olay için hem de geleceğe yönelik çok net olmalı. İtalya'yı her zaman kandırabileceğinizi düşündüğünüz dönemler artık bitti." dedi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin ortaklarından sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin de lideri Di Maio, İtalya'nın hafta sonu Akdeniz'de kurtarılan 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Aquarius gemisine limanlarına gelme izni vermemesine yönelik Fransa'nın eleştirileri nedeniyle ortaya çıkan krize ilişkin açıklamada bulundu.
Di Maio, bir radyo programında yaptığı açıklamada, İtalya'nın Fransa'dan özür beklentisi konusunda geri adım atmayacağını kaydederek, "Fransa özür dileyene kadar geri adım atmayacağız. Bu, hem bu olay için hem de geleceğe yönelik çok net olmalı. İtalya'yı her zaman kandırabileceğinizi düşündüğünüz dönemler artık bitti." diye konuştu.
- Conte, yarın Paris'e gidiyor
Öte yandan İtalya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Giuseppe Conte'nin yarın Fransa'nın başkenti Paris'e yapmayı planladığı ziyaretin gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“İtalya ve Fransa, sınırda daha iyi bir Avrupa idaresi ve sığınmacıların sorumluluğunun alınmasında daha iyi dayanışma mekanizması yoluyla, etkili bir göç politikası için kaynak ve geçiş ülkeleriyle birlikte, ikili ve Avrupa düzeyindeki iş birliğini derinleştirmeli. Macron ve Conte, haziran sonundaki Avrupa Konseyi göz önüne alındığında, konuların müzakere edilmesi için yeni girişimlerin gerekli olduğu hususunda anlaştı. Bu meseleler ile ortak çıkarlara ilişkin birçok dosyanın ele alınabilmesi için, Fransa Cumhurbaşkanı ile Başbakan Conte, cuma günü Paris’te basın toplantısıyla devam edecek çalışma yemeğinde bir araya gelecekler.”
Fransa AB Bakanı Nathalie Loiseau da Europe 1 radyosunda katıldığı canlı yayında, iki liderin dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Loiseau, görüşmeyi "samimi" olarak değerlendirdi.
- İtalya-Fransa krizi
İtalya, hafta sonu kurtarılan 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Aquarius isimli gemisine limanlarına gelme izni vermemişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın bu davranışını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" olarak nitelendirmişti. Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü de İtalyan'ın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadelerine yer vermişti.
Macron'un bu ifadeleri üzerine önceki gün İtalya Başbakanlık Ofisi'nden, "Fransa'dan Aquarius meselesiyle ilgili yapılan açıklamalar hayret verici ve gerçekten ne olduğuyla alakalı ciddi bir bilgi eksikliğinin göstergesi. İtalya, göç meselelerinde her zaman sırtını dönmeyi tercih etmiş ülkelerden riyakar dersler almayı kabul edemez." açıklamasında bulunuldu.
İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de dün Fransa'ya ülkesinden özür dilemesi ve önceden taahhüt ettiği 9 bin göçmeni kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum