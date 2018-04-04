HABER

Fransa sınır kontrollerini 6 ay daha uzatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

Fransa sınır kontrollerini 6 ay daha uzatıyor

PARİS (AA) - Fransa'nın, 2015'te düzenlenen Paris saldırıları sonrası Schengen'i askıya alarak uygulamaya koyduğu sınır kontrollerini 6 ay daha uzatacağı belirtildi.

Le Parisien'de yer alan haberde, Fransa'nın sınır kontrolleri ile ilgili yeni kararını Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna ilettiği kaydedildi.

Haberde, Fransa'nın Komisyona, Schengen alanında serbest dolaşım uygulamasına son veren sınır kontrolü uygulamasını Mayıs'tan itibaren 6 aylık bir süre için yeniden uzatacağı ifade edildi.

Ekim sonuna kadar geçerli olacak uzatma ile Fransa, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimlerine devam edecek.

- Şimdiye kadar beş kez uzatıldı

Fransa, 2015'teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması şimdiye kadar beş kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırılmıştı.

Fransa'nın dışında Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor.

Bu uygulama, terörle mücadelenin yanında düzensiz göçleri engelleme hedefini taşıyor.

Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!
ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Schengen sınır kontrolleri

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakan Atilla 188 ay hapis cezası istemi

Hakan Atilla 188 ay hapis cezası istemi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.