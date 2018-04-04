Fransa sınır kontrollerini 6 ay daha uzatıyor

PARİS (AA) - Fransa'nın, 2015'te düzenlenen Paris saldırıları sonrası Schengen'i askıya alarak uygulamaya koyduğu sınır kontrollerini 6 ay daha uzatacağı belirtildi.
Le Parisien'de yer alan haberde, Fransa'nın sınır kontrolleri ile ilgili yeni kararını Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna ilettiği kaydedildi.
Haberde, Fransa'nın Komisyona, Schengen alanında serbest dolaşım uygulamasına son veren sınır kontrolü uygulamasını Mayıs'tan itibaren 6 aylık bir süre için yeniden uzatacağı ifade edildi.
Ekim sonuna kadar geçerli olacak uzatma ile Fransa, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimlerine devam edecek.
- Şimdiye kadar beş kez uzatıldı
Fransa, 2015'teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması şimdiye kadar beş kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırılmıştı.
Fransa'nın dışında Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor.
Bu uygulama, terörle mücadelenin yanında düzensiz göçleri engelleme hedefini taşıyor.
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