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"Fransa Sırbistan'ın AB üyeliğini destekliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: - "Fransa, Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor. Siz, Fransa'nın desteğiyle bu yolda ilerleyeceksiniz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Fransa, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekliyor. Siz, Fransa'nın desteğiyle bu yolda ilerleyeceksiniz." dedi.

Le Drian, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Le Drian, ülkesinin, Sırbistan'ın AB üyeliğini desteklediğini belirterek, "Siz, Fransa'nın desteğiyle bu yolda ilerleyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Kosova meselesine değinen Le Drian, Fransa'nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adına AB arabuluculuğunda imzalanan Brüksel Antlaşması'nı desteklediğini ve söz konusu antlaşmanın uzun vadeli barış sağlayacağını söyledi.

Fransa'nın, Sırbistan'ın Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in, 26 Mart'ta Kosova'nın Kuzey Mitrovica şehrinde gözaltına alınmasına çok üzüldüğünü belirten Le Drian, Fransa'nın Kosova büyükelçisinin olaya hemen müdahale ettiğini ifade etti.

Le Drian, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkinin asla donmuş ihtilaf şeklinde olmaması gerektiğini vurguladı.

Fransa ile Sırbistan'ın terörle mücadele konusunda başarılı bir iş birliği yürüttüğüne dikkati çeken Le Drian, iki ülke arasındaki dostluğun "silaha dayanan bir dostluk" olduğunu söyledi.

Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yıl içerisinde Sırbistan'ı ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Le Drian'ın, Suriye'de olup bitenlerin dünyada yarattığı krize rağmen Sırbistan'ı ziyaret etmesinin, Sırbistan vatandaşlarını onurlandırdığını dile getirdi.

Le Drian'a, Brüksel Antlaşmasını ve Sırbistan'ın bu konuda yaptıklarını anlattığını aktaran Vucic, "Barışın ve istikrarın her ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini belirttim. Zira, uluslararası toplumun yaptıklarımızdan habersiz olduğu hissine kapılıyorum. Fransa, Sırbistan'ın görüşlerini her zaman önemsemiştir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmine değinen Vucic, 2017 yılında 996 milyon avro olan ticaret hacminin, 2018 yılının ilk iki ayında yüzde 8 oranında artış gösterdiğini kaydetti.

Le Drian onuruna verilen resmi akşam yemeğinde Kosova meselesini ele alacaklarını aktaran Vucic, yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geleceğini anımsatarak, görüşmede Brüksel antlaşmasının hükümlerinden biri olan Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması konusunu değerlendireceklerini söyledi.

Le Drian, Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ve Dışişleri Bakanı İvica Dacic ile de görüştü.

"Fransa Sırbistan'ın AB üyeliğini destekliyor"

- Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: - "Fransa, Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor. Siz, Fransa'nın desteğiyle bu yolda ilerleyeceksiniz"

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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade
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French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade
9 / 20

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade
10 / 20

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade
11 / 20

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade
12 / 20

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade
13 / 20

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Belgrade
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Sırbistan'da
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Aleksandar Vuçiç Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian sırbistan

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