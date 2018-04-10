HABER

Fransa, Suriye kararını gelecek günlerde açıklayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 23:25 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Tüm müttefiklerimizle, özellikle ABD ve İngiltere ile teknik ve stratejik bilgi alışverişini devam ettireceğiz ve (Suriye konusunda) gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız" - "(Suriye’de askeri operasyon) Fransa’nın hiçbir zaman önceliği olmadı ve hiçbir zaman olmayacak" - "İran nükleer anlaşmasına riayet ediliyor, riayet edilmediğini gösteren bir şey yok. Bu anlaşma 2025 sonrasına cevap vermiyor, İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek istiyorsak buna çalışmamız gerekiyor" - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman: - "İran nükleer bombayı elde ederse çok ciddi bir durumun içerisinde oluruz"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ile ilgili kararlarını gelecek günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan ile ortaklık kurmak istediklerini ifade eden Macron, iki ülke arasında son 10 yıldır iyi gitmeyen ilişkileri geliştirmek istediğini kaydetti.

Macron, "Tüm terör örgütleriyle aktif bir şekilde mücadele konusunda ortak bir irademiz var” ifadelerini kullanarak, bütün terör örgütlerinin finansmanının kesilmesi gerektiğini, bu bağlamda 25-26 Nisan'da zirve düzenleneceğini aktardı.

- Öncelik terör örgütleriyle mücadele

Fransa Cumhurbaşkanı, Bin Salman ile Suriye konusunda da ilerleyen haftalarda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Suriye’de önceliklerinin DEAŞ ve terör örgütlerine karşı mücadele olduğunu bildiren Macron, "Suriye rejiminin Fransa’nın değil Suriye halkının düşmanı olduğunu" söyledi.

Macron, kimyasal silah kullanımının Fransa’nın kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayarak, geçen hafta Duma'da kullanılan kimyasal silahın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2401 sayılı kararına aykırı olduğunu ifade etti. Macron, kimyasal silah kullanımı kontrolünü sıklaştıracaklarını, ABD ile bu konuda görüştüklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletlerin himayesinde insani tahliyelerin yapılmasının ve yardımların ulaştırılmasının kısa vadede en önemli konu olduğunu söyleyerek, "Tüm müttefiklerimizle, özellikle ABD ve İngiltere ile teknik ve stratejik bilgi alışverişi devam ettireceğiz ve (Suriye konusunda) gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız.” dedi.

Macron, alacakları kararların Suriye rejiminin destekçilerini hedef almayacağını ve rejimin sahip olduğu kimyasal silah kapasitesini kapsayacağını kaydetti.

Macron, Suriye'ye yönelik bir askeri operasyonla ilgili soruya, "Bu, Fransa’nın hiçbir zaman önceliği olmadı ve hiçbir zaman olmayacak.” cevabını verdi.

Macron, durumun hiçbir şekilde kötüye gitmesini istemediği bölgede uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiğini ifade etti.

İran nükleer anlaşmanın önemine de değinen Marcon, İran’ın balistik füze programı konusunda Fransa'nın Suudi Arabistan dahil müttefikleri ile beraber ortak eylemleri olması için çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

- Yemen'le ilgili konferans düzenlenecek

Macron, Yemen konusunda Fransa’nın pozisyonun açık olduğunu, Suudi Arabistan'ı tehdit eden hiçbir balistik programı desteklemediklerini belirtti.

Macron, Salman ile bu yaza kadar Yemen’deki insani duruma ilişkin Paris’te bir konferans düzenleme konusunda anlaştıklarını da duyurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman da özellikle Batı ve Orta Doğu’daki gelişmeler dikkate alındığında iki ülke arasındaki ortaklığın çok önemli olduğunu söyledi.

“İran rejimi sadece Hizbullah'ı değil tüm terör örgütlerini desteklemek için çalıştı” değerlendirmesinde bulunan Salman, Sahel ülkelerindeki terörle mücadele konusunda Fransa ile aynı çizgide olduklarını kaydetti.

Rejime karşı bir karar alınması durumunda müttefiklerin kararına uyacağını söyleyen Salman, “İran nükleer bombayı elde ederse çok ciddi bir durumun içerisinde oluruz.” dedi.

Toplantı öncesinde Macron ve Salman’ın huzurunda iki ülke arasında çevre, ekonomik, ticari ve turistik alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Salman'ın daveti üzerine yıl sonunda Suudi Arabistan'a gideceğini aktaran Macron, Salman’ın onuruna vereceği akşam yemeğinde Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin de bulunacağını ve Lübnan konusunu ele alacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan'da bir ilk dahaSuudi Arabistan'da bir ilk daha
'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa macron Suudi Arabistan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

İlginizi Çekebilir

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.