Fransa-Türkiye ticari ilişkilerinde hedefler yükseldi

PARİS (AA) - ÖMER AYDIN - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fransa ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2017'de 14,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve bu rakamı 2019'da 20 milyar avroya çıkarma hedefi koyduklarını söyledi.

Zeybekci, Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye-Fransa Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 5. Dönem toplantısına başkanlık etti. Bakan Zeybekci, temasları çerçevesinde Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Fransa Avrupa Birliği ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Temasları ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zeybekci, son derece yararlı geçen toplantılarda Türk ve Fransız iş dünyası temsilcilerinin bir araya geldiğini belirterek, "İki ülkenin birlikte üçüncü ülkelerde yapabilecekleri konuları değerlendirdik. Türk ve Fransız Eximbanklarının, iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde ve Türkiye'de ve Fransa'daki ortak operasyonlarını finanse edebilme imkanını konuştuk. Afrika'yı konuştuk. Ortadoğu'yu konuştuk. Fırsatlar anlamında, ticaret ve ekonomi anlamında konuştuk." dedi.