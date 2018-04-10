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Fransa-Türkiye ticari ilişkilerinde hedefler yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Fransa ile) 14,7 milyar dolarla kapadığımız 2017 yılındaki ticaret hacmimizi 2019 sonu itibariyle 20 milyar avroya çıkarmayı hedef olarak koyduk" - "(Gümrük Birliği) Fransa'nın da desteklerini önümüzdeki aylarda, AB toplantılarında ve sürecinde güçlü şekilde göreceğiz. Onun da burada sözünü aldık"

PARİS (AA) - ÖMER AYDIN - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fransa ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2017'de 14,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve bu rakamı 2019'da 20 milyar avroya çıkarma hedefi koyduklarını söyledi.

Zeybekci, Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye-Fransa Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 5. Dönem toplantısına başkanlık etti. Bakan Zeybekci, temasları çerçevesinde Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Fransa Avrupa Birliği ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Temasları ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zeybekci, son derece yararlı geçen toplantılarda Türk ve Fransız iş dünyası temsilcilerinin bir araya geldiğini belirterek, "İki ülkenin birlikte üçüncü ülkelerde yapabilecekleri konuları değerlendirdik. Türk ve Fransız Eximbanklarının, iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde ve Türkiye'de ve Fransa'daki ortak operasyonlarını finanse edebilme imkanını konuştuk. Afrika'yı konuştuk. Ortadoğu'yu konuştuk. Fırsatlar anlamında, ticaret ve ekonomi anlamında konuştuk." dedi.

Dışişleri ve Avrupa Birliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Lemoyne ile görüşmesinde ise iki ülke arasında ticaret hacminin geliştirilmesi anlamında daha önce Türk ve Fransız taraflarının belirlediği hedefler üzerine yoğunlaştıklarını aktaran Zeybekci, "Kendisinin (Lemoyne) diliyle Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği konularını görüştük. Son derece faydalıydı. 14,7 milyar dolarla kapadığımız 2017 yılındaki ticaret hacmimizi 2019 sonu itibariyle 20 milyar avroya çıkarmayı hedef olarak koyduk ve bununla ilgili de tek tek çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Fransız Bakan ile gelecek haziran ayında ve sonbaharda görüşmelerine devam edeceklerini bildiren Zeybekci, hızlı ve verimli geçen bu önemli görüşmelerin sık sık tekrarlanacağını ifade etti.

- Fransa'nın desteğini göreceğiz

Zeybekci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dair gelişmeler hakkındaki bir soruya, "Fransa ile hemfikiriz. Fransa'nın da Gümrük Birliği'ni desteklediğini gayet iyi biliyoruz. Fransa'nın bu konuda bizimle ve Cumhurbaşkanımızla aynı görüşte olması bizi sevindiriyor." cevabını verdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci sözlerini, "Biraz zaman alacak ama Fransa'nın da desteklerini önümüzdeki aylarda, AB toplantılarında ve sürecinde güçlü şekilde göreceğiz. Onun da burada sözünü aldık." diyerek tamamladı.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Fransa Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire Türkiye-Fransa Jetco Toplantısı

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