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Fransa Ulusal Meclisi iki gensoru önergesini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 00:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla hakkında muhalefetin verdiği iki gensoru önergesi reddedildi

PARİS (AA) - Fransa'daki solcu ve sağcı partilerin, 1 Mayıs gösterileri sırasında göstericileri darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla hakkında meclise sundukları iki gensoru önergesi reddedildi.

Ulusal Mecliste, hükümeti ve Macron'u, Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında göstericileri darbettiği olayı örtbas etmekle suçlayan solcu ve sağcı partilerin sunduğu ve hükümetin düşürülmesini öngören iki gensoru önergesi görüşüldü. İki önerge de "kabul" için gereken 289 oya ulaşamadı.

Genel kurulun sonunda yapılan oylamada, sağcı Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) önergesi 143 oy alırken, solcu Sosyalist Parti (PS), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve Boğun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) ortak önergesi ise sadece 74 oy aldı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, mecliste yaptığı konuşmada, Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde yaptıklarının şok edici olduğunu ve gerekli cezayı aldığını belirtti.

Hükümetin öncekilerine göre daha hızlı bir şekilde yasal işlemleri başlattığını ve bir hafta içinde dört ayrı soruşturma başlattığını kaydeden Philippe, Benalla'nın göstericileri darbetmesinin devlet meselesi değil kişisel bir hata olduğunu savundu.

Philippe, muhalefet partilerini bu olayı kullanarak Cumhurbaşkanı Macron'a zarar vermekle suçladı.

LR Grup Başkanı Christophe Jacob ise bu darp olayının Fransızları şoke ettiğini ve Macron'un Benalla'yı korumaya çalıştığını belirterek, "Benalla'nın davranışları Cumhuriyetin yasalarıyla bağdaşmıyor. Fransızlar kötü arkadaşlıkların cumhuriyeti Elysee'de olduğunu öğrendi." dedi.

Macron'un Benalla'yı korumaya çalıştığını savunan Jacop, Başbakan Philippe hitaben "Biz Cumhurbaşkanını kimin koruyacağının yasalarla belirlenmesini istiyoruz. Hükümetin böyle bir hatayı durdurma konusunda cesaretli davranmadı. İçişleri Bakanınız başarısız oldu çünkü polis teşkilatının gözünde bu meselenin başlangıcından beri bunu nasıl savunacağını bilmediği için çok büyük itibar kaybetti." ifadelerini kullandı.

Aşırı solcu LFI hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon da hükümetin ve Macron'un mecliste bu konuda hesap vermesi gerektiğini savundu.

Macron'un koruma işlerinden sorumlu özel kalem müdür yardımcılığını yapan eski yakın koruması Benalla hakkında da 1 Mayıs gösterileri sırasında iki kişiyi şiddetli şekilde darbettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Darp olayıyla bağlantılı olarak iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Aşırı sol ve sağ partiler, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Benalla hakkındaki hukuki süreci zamanında başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

Elysee Sarayı, bu olayın üzerine Benalla'yı görevinden almıştı.

Macron da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışını ciddi hata olarak tanımlamış ve bu olayın tüm sorumluluğunun ona ait olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel koruma olarak daima yanında bulundurduğu Benalla'ya çok güvendiği belirtiliyor.

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