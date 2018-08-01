Fransa Ulusal Meclisi iki gensoru önergesini reddetti

PARİS (AA) - Fransa'daki solcu ve sağcı partilerin, 1 Mayıs gösterileri sırasında göstericileri darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla hakkında meclise sundukları iki gensoru önergesi reddedildi.

Ulusal Mecliste, hükümeti ve Macron'u, Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında göstericileri darbettiği olayı örtbas etmekle suçlayan solcu ve sağcı partilerin sunduğu ve hükümetin düşürülmesini öngören iki gensoru önergesi görüşüldü. İki önerge de "kabul" için gereken 289 oya ulaşamadı.

Genel kurulun sonunda yapılan oylamada, sağcı Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) önergesi 143 oy alırken, solcu Sosyalist Parti (PS), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve Boğun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) ortak önergesi ise sadece 74 oy aldı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, mecliste yaptığı konuşmada, Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde yaptıklarının şok edici olduğunu ve gerekli cezayı aldığını belirtti.

Hükümetin öncekilerine göre daha hızlı bir şekilde yasal işlemleri başlattığını ve bir hafta içinde dört ayrı soruşturma başlattığını kaydeden Philippe, Benalla'nın göstericileri darbetmesinin devlet meselesi değil kişisel bir hata olduğunu savundu.