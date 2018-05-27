Fransa ve Azerbaycan iş birliğini geliştirecek

Azerbaycan'da 50'den fazla Fransız şirketinin olduğunu bildiren Memmedyarov, iki ülke arasında ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için büyük potansiyel bulunduğunu vurguladı.

Bağımsızlığını 1918'de ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100 öğrenciyi yurt dışına eğitime gönderdiğini hatırlatan Memmedyarov, bunlardan yaklaşık 50'sinin Fransa'da eğitim gördüğünü anımsattı. Bugün de eğitim alanındaki iş birliklerinin devam ettiğini dile getiren Memmedyarov, Azerbaycan'da Fransız lise ve üniversitenin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

BAKÜ (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa ve Azerbaycan arasındaki enerji, ulaştırma, tarım ve çevre alanlarındaki iş birliklerinin büyük potansiyeli olduğunu belirterek, "Bu konuda bir komisyon kuracağız. İlişkilerimizi daha da geliştirmek için müzakereleri sürdüreceğiz." dedi.

Memmedyarov, Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini de görüştüklerine dikkati çekerek, "Fransa AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı bir ülke. Fransa'nın eş başkanlığının bundan sonra daha da faydalı olacağına inanıyoruz. AB ile ilişkilerimizi konuştuk. AB ile stratejik ortaklık anlaşması üzerinde çalışmalar devam ediyor. Fransa'dan, AB üyesi olarak bu alanda bize destek olmasını rica ettim." dedi.

Le Drian ise ülkenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycanlıları kutladı. Fransa'nın bağımsızlığın ilk yıllarından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyen Le Drian, iki ülkenin yakın iş birliğine sahip olduğunu kaydetti.

Gelecek aylarda İlham Aliyev'in Fransa'yı ziyaret edeceğini belirten Le Drian, yıl sonunda da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan'da temaslarda bulunacağı bilgisini paylaştı.

Azerbaycan ve Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerin de iyi düzeyde olduğunu dile getiren Le Drian, "Enerji, ulaştırma, tarım ve çevre alanlarındaki iş birliklerinin büyük potansiyeli var. Bu konuda bir komisyon kuracağız. İlişkilerimizi daha da geliştirmek için müzakereleri sürdüreceğiz. Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesi için çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Bölgede barış ve istikrar istiyoruz." diye konuştu.

Le Drian, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından da kabul edildi.

