Fransa ve İtalya arasındaki sığınmacı gerilimi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, sığınmacı gemisinin İtalya limanlarına alınmaması nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilim üzerine telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yayımlanan açıklamaya göre, Macron ve Conte, dün akşam telefonda görüştü.
İki liderin, Akdeniz'de 600'den fazla sığınmacıyla bekleyen Aquarius gemisiyle ilgili gelişmeleri ele aldığı belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, İtalya ve İtalyan halkını hedef alan hiçbir ifade kullanmadığının altını çizdi." denildi.
Açıklamaya göre, Macron görüşmede, İtalya ile (sığınmacılar konusunda) Avrupa çapında bir dayanışmanın gerekliliğini savundu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi isteğini yineledi.
Sığınmacılar konusunda yeni inisiyatif ve tedbirlerin gerekli olduğunu dile getiren iki lider, bu konunun ay sonunda toplanacak AB Zirvesi'nde ele alınması yönünde görüş bildirdi.
Son günlerde iptal edileceği yönünde iddiaların ortaya atıldığı yarınki görüşmeye de yer verilen açıklamada, Macron ve Conte'nin "bu konuların yanı sıra çok sayıda önemli dosyayı ele alacakları çalışma yemeğinde, Paris'te bir araya geleceği" belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın Aquarius gemisini kabul etmeme kararını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" olarak nitelendirmişti. Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü de İtalyan'ın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadelerine yer vermişti.
İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Fransız hükümetinin İtalya'ya yönelik eleştirileri nedeniyle özür dilemesi gerektiğini belirterek "Dayanışmayla ilgili kimseden bir şey öğrenecek değiliz. Tarihimiz, Fransız hükümet yetkilileri tarafından bu şekilde azarlanmayı hak etmiyor, umarım özür dilerler." dedi.
İtalya ayrıca dün sabah, Fransa'nın Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı. İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria da dün Paris'te Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.
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