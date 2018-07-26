Fransa ve Mısır dışişleri bakanları Libya krizini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın, Libya krizini görüştüğü belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Le Drian, Şukri'yi telefonla arayarak Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgi verdi. Görüşmede iki bakan, Libyalı taraflar arasında uzlaşma sağlanması için atılacak adımları ele aldı.

Le Drian görüşmede, Libya ziyaretini, demokratik sürecin önündeki engelleri aşmak, seçimlerin yapılması ve Paris Zirvesi'nde alınan kararların teyit edilmesi amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Şukri ise Mısır'ın, siyasi çözümü ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin çabalarını desteklediğini vurguladı.

Le Drian, 22 Temmuz'da Tunus'a düzenlediği ziyaretten bir gün sonra Libya'ya geçmiş ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale ile bir araya gelmişti.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.