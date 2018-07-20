Fransa ve Rusya, Suriye'ye insani yardımda bulunacak

PARİS (AA) - Fransa ve Rusya'nın gelecek günlerde özellikle Suriye Arap Kızılayı tarafından yönetilen hastanelerdeki tıbbi acil durumlara müdahalede bulunmak için Doğu Guta'daki sivil nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik Suriye'de ortak bir insani yardım projesi gerçekleştireceği bildirildi.
Elysee Sarayı'nda yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Mayıs'ta Saint-Petersburg'da görüştükleri anımsatılarak, "Fransa ve Rusya, gelecek günlerde özellikle Suriye Arap Kızılayı tarafından yönetilen hastanelerdeki tıbbi acil durumlara müdahalede bulunmak için Doğu Guta'daki sivil nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik Suriye'de ortak bir insani yardım projesi gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu kapsamda bölgedeki hasta ve yaralı kişilere ilaç gönderileceği belirtildi.
Rusya'nın, yardımların hava yoluyla Suriye'ye ulaşmasını sağlayacağı kaydedilen açıklamada, konvoyun Suriye'ye ulaştığında Rusya'nın desteğiyle Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları ve uluslararası kurallar çerçevesinde karşılanacağı ifade edildi.
Açıklamada, Fransa ve Rusya'nın Suriye'de güvenilir ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulunması için şartları oluşturma konusunda çabalarını devam ettirdiği bildirildi.
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