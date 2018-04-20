Fransa, yetkiliyle tokalaşmayı reddeden kadının vatandaşlığını iptal etti

Fransa’nın Isere bölgesinde 2010 yılından beri bir Fransız vatandaşı ile evli olan Cezayir asıllı bir kadın, vatandaşlığa geçiş töreni sırasında valilik genel sekreterinin elini sıkmadığı için Fransız vatandaşlığını kaybetti.

Haziran 2016’da hak kazandığı Fransız vatandaşlığına geçiş törenine katılan kadın, yetkilinin elini “dini inancı” sebebiyle sıkmak istemeyince, “Fransız toplumuna asimile olamadı” denilip vatandaşlığı verilmedi. Vatandaşlığını son anda kaybeden kadın olayı yargıya taşıdı.

Öte yandan, Fransız Yüksek Yargısı ise vatandaşlık vermeme kararını onadı.