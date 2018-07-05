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Fransa'da 136 bin hane yağışlar yüzünden elektriksiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu Nouvelle-Aquitaine bölgesinde yaklaşık 136 bin hane elektriksiz kaldı - Correze'de üzerine ağaç devrilen 64 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

PARİS (AA) - Fransa'nın Nouvelle-Aquitaine bölgesinde şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu yaklaşık 136 bin haneye elektrik verilemediği belirtildi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, dünden bu yana yoğun yağış ve yıldırım düşmesi sonucu Nouvelle-Aquitaine'de 136 bin ev elektriksiz kaldı.

Haberde, yağış ve yıldırımların bölgede ciddi hasara yol açtığı belirtildi.

Correze kentinde 64 yaşındaki bisiklet sürücüsü, yıldırım isabet eden ağacın altında kalarak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Charente şehrinde ise hızı saatte 100 kilometreyi bulan rüzgarın 800 eve zarar verdiği ifade edildi.

Haberde, yıldırımın isabet ettiği birçok ağacın devrilmesi sonucu Bordeaux ve Dordogne kentlerindeki tren seferlerine ara verildiği, Brives, Limoges, Perigneux ve Agen şehirlerine tren seferlerinin tamamen durdurulduğu belirtildi.

Kamu yayıncısı France Info, şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu 1-4 Temmuz'da ülke genelinde 87 bin hasarın oluştuğunu yazdı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli için 4 kademeli alarm seviyesinin 3'üncü düzeyi olan turuncu alarmın verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Şimşek yağış

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