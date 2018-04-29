SAİNT-ETİENNE (AA) - Fransa'nın Saint-Etienne kentinde, "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" adlı sergi büyük ilgi gördü.

Serginin açıldığı salonda Saint-Etienne Türk Kültür Derneği (ACTS) tarafından "Türkiye Festivali" düzenlendi.

Festivalde Türk kültürünü tanıtan çeşitli standlar açılırken, çeşitli konferans ve etkinlikler gerçekleştirildi.

ACTS Başkanı Fatih Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 5'incisi yapılan festivalde Türkiye'ye yapılan hain darbe girişimini tüm ziyaretçilere anlatmak amacıyla AA'nın fotoğraflarını ve videosunu en güzel şekilde sunduklarını belirterek, serginin düzenlenmesinden dolayı AA'ya teşekkür etti.

Festival hakkında da değerlendirmede bulunan Açıkgöz, bu festival ile özellikle Türkiye'yi çok iyi tanıtmayı amaçladıklarını kaydederek, Türk ve yabancıların festivale yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Sergi ve Türkiye festivali, salı gününe kadar devam edecek.

