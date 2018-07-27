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Fransa'da 18 katlı binada yangın: 4 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 00:48 | Son Güncelleme

Fransa'da 18 katlı binada yangın: 4 ölü, 9 yaralı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in Aubervilliers banliyösündeki binada çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi hafif yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Aubervilliers'teki 18 katlı binanın 17'nci katında başlayan yangın, kısa sürede diğer katlara da yayıldı.

Yaklaşık 100 itfaiye erinin 3 saatlik çalışmayla söndürdüğü yangında bir kadın ve 3 çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı.

108 dairenin bulunduğu binayı terk etmek zorunda kalan sakinlerin, geceyi kentteki spor salonunda geçirecekleri belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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Aubervilliers Fransa paris yangın

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