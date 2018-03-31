PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, geçen yıl "radikalleştiği" gerekçesiyle 20 yabancının sınır dışı edildiğini belirtti.

Collomb, Ouest France gazetesine verdiği mülakatta, 2017'de radikalleştiği gerekçesiyle 20 yabancının sınır edildiğini, bu sayısının rekor olduğunu kaydetti.

Sınır dışı edilen kişiler hakkında bilgi vermeyen Collomb, son günlerde tartışma konusu olan "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişilerin sayısının 26 bin olduğunu ve bu kişileri hapise atmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Trebes ve Carcassonne terör saldırılarının ardından sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler, hükümete, takip altındaki kişilerin sınır dışı edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise birkaç gün önce Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Fiş S" listesinde yer alan kişilerin, bir şüpheye dayanarak Fransa'daki özgürlüklerinden mahrum edilemeyeceklerini söylemişti.

Geçen hafta Trebes ve Carcassonne'daki saldırıları düzenleyen saldırganın "Fiş S" listesinde yer aldığı bildirilmişti.