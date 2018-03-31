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Fransa'da 2017'de "radikalleşen" 20 yabancı sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Fransa'da 2017'de "radikalleşen" 20 yabancı sınır dışı edildi

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, geçen yıl "radikalleştiği" gerekçesiyle 20 yabancının sınır dışı edildiğini belirtti.

Collomb, Ouest France gazetesine verdiği mülakatta, 2017'de radikalleştiği gerekçesiyle 20 yabancının sınır edildiğini, bu sayısının rekor olduğunu kaydetti.

Sınır dışı edilen kişiler hakkında bilgi vermeyen Collomb, son günlerde tartışma konusu olan "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişilerin sayısının 26 bin olduğunu ve bu kişileri hapise atmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Trebes ve Carcassonne terör saldırılarının ardından sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler, hükümete, takip altındaki kişilerin sınır dışı edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise birkaç gün önce Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Fiş S" listesinde yer alan kişilerin, bir şüpheye dayanarak Fransa'daki özgürlüklerinden mahrum edilemeyeceklerini söylemişti.

Geçen hafta Trebes ve Carcassonne'daki saldırıları düzenleyen saldırganın "Fiş S" listesinde yer aldığı bildirilmişti.

Philippe, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında hükümetin radikalleşmeye ilişkin eylem planını açıklayarak, cezaevlerinde radikalleşen tutukluları diğerlerinden ayırmak için 400'ü bu yılın sonunda olmak üzere bin 500 kişilik bir bölümün oluşturulacağını belirtmişti.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen OHAL uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanunla, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.

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