Fransa’da Afrin şehitleri anıldı

MULHOUSE (AA) - Fransa'nın Mulhouse kentinde farklı siyasi görüşlere mensup 7 dernek, düzenlediği programla Afrin şehitlerini andı.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Eşitlik ve Adalet Konseyi (COJEP) tarafından oluşturulan ve Mulhouse, Guebwiller, Thann ve Saint-Louis şubelerinin de katıldığı Alsace Türk Kültür Dernekleri Kolektifi (CACTA), Afrin şehitlerini anmak için program düzenledi.

CACTA Başkanı Salih Çakal’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman ve Çalışma Ataşesi Naim Kavlak da konuşma yaptı.

Bölgede bulunan çok sayıda dernek yöneticisinin de katıldığı programda, Kur’an-ı Kerim okunarak Afrin şehitleri için dua edildi.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Türkiye’nin dünyadaki tüm zalimlere itiraz eden bir ses olduğunu hatırlatarak, “Tüm mazlumlara kucak açan bir medeniyetin temsilciliğini yapıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, milletimizin fertleri uyandılar ve neyle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Afrin’deki kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu.” ifadelerini kullandı.