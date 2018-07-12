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Fransa'da anayasanın ilk maddesinde değişiklik yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 22:17 | Son Güncelleme

Fransa'da anayasanın ilk maddesinde değişiklik yapıldı

PARİS (AA) - Fransa Ulusal Meclisi'nde anayasanın ilk maddesinde "ırk" kelimesinin kaldırılmasına ve cinsiyet ayrımı yapılmamasına karar verildi.

Meclis'te yapılan oylamada anayasanın ilk maddesinde yer alan "ırk" kelimesinin kaldırılması ve cinsiyet ayrımı yapılmaması yönündeki tasarı salt çoğunlukla kabul edildi.

Buna göre, ilk maddede "Cumhuriyet, tüm vatandaşların menşe, ırk ve din ayrımı yapmaksızın hukukun önünde eşitliğini garanti eder" ibaresi yerine, "Cumhuriyet, tüm vatandaşların cinsiyet, menşe ve din ayrımı yapmaksızın hukukun önünde eşitliğini garanti eder" ibaresi yer alacak.

Anayasanın ilk maddesinde yapılan değişikliğin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerçekleştirdiği anayasa reformu çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Meclis, Macron'un anayasa reformu çerçevesinde gelecek gün ve haftalarda milletvekili sayısının azaltılmasını, partilerin arasındaki sayı dağılımını, milletvekillerinin çalışmalarının kontrol edilmesi ve Korsika'nın anayasaya girmesi gibi konuları tartışacak.

Irk kavramı, ırkçı düşüncelere karşı mücadele etmek için ilk kez 1946'da anayasanın ilk maddesine eklenmişti. Bu değişikliği destekleyen milletvekillerinin anayasada ırk kelimesinin yer almasının "yanlış anlaşıldığını", "asılsız" ve insan türünde birçok ırkın değil tek bir ırkın olduğunu savunuyor.

Eski Cumhurbaşkanı François Hollande, 2012'de cumuhurbaşkanlığı seçimi kampanyası döneminde bu değişikliği vadetmiş ancak yerine getirmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
anayasa Fransa macron

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