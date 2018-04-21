Fransa'da aşırı sağcı gruptan sınır kapama eylemi

PARİS (AA) - Fransa'da aşırı sağ görüşleri ve göçmen karşıtı faaliyetleriyle bilinen "Generation Identitaire" adlı grubun üyeleri, Fransız Alplerinde sığınmacılara karşı helikopter ve insansız hava aracıyla (İHA) "sınır kapatma" eylemi düzenledi.

Fransa ve İtalya arasındaki Echelle Boğazı'na tırmanan Generation Identitaire üyesi yaklaşık yüz kişi, sınırı sembolik tel örgüyle kapattı.

İki helikopter ve çok sayıda İHA ile düzenlenen ve "Alplerde Avrupa'yı Savunmak" adı verilen eyleme Almanya, İtalya, Avusturya ve Danimarka'dan gelen göstericiler de katıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, zirveye tırmanan göstericiler, sığınmacıların geçiş noktasına üzerinde "Sınır kapalı. Avrupa sizin eviniz değil. Ülkenize geri dönün" yazılı dev bir pankart astı.

- Eylem mecliste tartışmalara neden oldu

Eylem, sığınma ve göç yasası değişikliğini görüşmek için toplanan mecliste tartışmalara neden oldu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Başkanı Jean-Luc Melenchon, yüzlerce kişinin yasa dışı bir şekilde Fransa sınırını koruma görevi üstlendiğini kaydederek "Bayan Le Pen'in arkadaşları, karın içindeki garibanları geri püskürterek sınır sorununu çözeceklerini sanıyorlar." dedi.