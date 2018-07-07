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Fransa’da bir genci öldüren polis hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 00:07 | Son Güncelleme

Nantes kentinde kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki göçmen kökenli genci öldüren polis hakkında soruşturma başlatıldı

PARİS (AA) - Fransa’nın Nantes kentinde kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki göçmen kökenli genci öldüren polis hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, salı günü Aboubakar Fofana isimli genci aracının içinde olduğu sırada ateş ederek öldüren polis memur hakkında "öldürmek istemeden bilinçli bir şekilde ateş açtığı" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Haberde, polisin ayrıca adli denetim altında tutulduğu belirtildi.

Göçmen kökenli gencin öldürülmesinin ardından Nantes kentinin birçok mahallesinde polis şiddetine karşı gösteriler düzenlendi, sokak çatışmaları yaşandı. Kentte üç gündür başta Belediye Başkanı Johanna Rolland'ın aracı olmak üzere 50’den fazla araç yakıldı, kamuya ait binalara zarar verildi. Bottiere Mahallesi'nde dün gece Leonard De Vinci Lisesi ateşe verildi.

Gösterilerde biri 14 yaşında olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Nantes kenti tren, tramvay ve otobüs işletmesi TAN'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda olaylar nedeniyle şehirdeki tüm toplu taşıma araçları bir süre çalışmadı.

Nantes Savcılığı, Fofana'yı öldüren polis memurunun dün öğlen saatlerinde gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Fofana'nın ailesi ve yakınlarının çağrısıyla olayın gerçekleştiği şehrin Breil Mahallesi'nde dün akşam yaklaşık bin kişinin katıldığı sessiz yürüyüş düzenlendi.

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