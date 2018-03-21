Fransa’da bir üniversiteye kayyum atandı

Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Jean-Jaures Üniversitesine, iki aydır devam eden eylemler nedeniyle Eğitim Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Jean-Jaures Üniversitesinde iki aydır öğretim görevlileri ve öğrencilerin eylemleri nedeniyle eğitim yapılamaz hala geldi. Son üç hafta içinde eğitimin tamamen durdurulması üzerine Eğitim Bakanlığı harekete geçerek üniversiteye kayyum atandı. Eğitim Bakanlığı, Üniversite Yönetim Kurulunu feshedip yönetimi geçici olarak coğrafya uzmanı araştırmacı Richard Laganier’e devretti.

Kayyum atanmasından sonra uzun süredir eğitimin verilmediği ve sınavların yapılamadığı üniversitede hayatın yeniden normale dönmesi bekleniyor.