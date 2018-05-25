PARİS (AA) - Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE'ye bağlı 4 çalışanın, Çin adına çalıştığının belirlendiği ve haklarında 30 yıla kadar hapis isteğiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
Le Monde gazetesinde yer alan habere göre, filmlere konu olmaya aday olay geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen bir araştırma sonucu ortaya çıktı.
Haberde, Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, 4 DGSE çalışanının Çin lehine faaliyet yürüttüğünün belirlendiği ve haklarında 30 yıla kadar hapis cezası isteğiyle soruşturma açıldığı kaydedildi.
TMC kanalında yayınlanan Quotidien programında dile getirilen iddiaların doğrulandığı belirtilen haberde, "Bu kişilerin, Pekin yönetimi lehine Fransız istihbaratının çalışmaları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanıldığından şüphelenildiği" belirtildi.
Fransa Savunma Bakanlığı, iddiaları doğrulayarak, bu kişilerin ulusal savunma sırlarını açığa çıkarmak ve ihanet suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldığını duyurdu. Bakanlık, bu kişilerden ikisinin şu anda emekli olan eski çalışan olduğu bilgisini paylaşırken, bu kişilerin ne zaman emekliye ayrıldığı ve "çifte ajanlık faaliyetlerinin" hangi yıllarda yürütüldüğü konusunda açıklama yapmadı.
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