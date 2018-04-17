Fransa'da demiryolları özelleştiriliyor

PARİS (AA) - Fransa'da tartışmalara neden olan ve demiryollarının özelleştirilmesini içeren reform tasarısı Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Fransa'da devletin tekelinde olan demiryolu ulaşımının özelleştirilmesi, rekabete açılması, kararname ile değişiklikler getirilmesi ve özel ayrıcalıkları bulunan demiryolları çalışanlarının statüsünde değişikliğe gidilmesi gibi maddeleri içeren tasarı 454 kabul, 80 ret ve 29 çekimser oyu ile meclisten geçti.
Reform tasarısının yasalaşması için 23-29 Mayıs tarihlerinde Senato'da görüşülmesi ve en geç temmuz ayı başında nihai olarak oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Demiryolu İdaresi'nin (SNCF) 46,6 milyar avroyu bulan borçlarının 2020 itibariyle devralınacağını açıklamıştı.
Fransa'da demiryolları çalışanları reform tasarısına karşı çıkmış ve 3 Nisan'da başlattıkları grevi belirli aralıklarla haziran ayı sonuna kadar sürdüreceklerini açıklamışlardı.
Ulaşımda büyük sorunlara neden olan grevlerin devlete verdiği günlük zararın ortalama 15 milyon avro olduğu belirtilmişti.
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