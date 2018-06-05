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Fransa'da demiryolu reformu Senatodan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 18:53 | Son Güncelleme

Ulusal Mecliste nisan ayında oylanarak kabul edilen tasarı, Senatodan onay aldı - Tasarıyı protesto eden demiryolu çalışanları, Senato önünde gösteri düzenledi - Bir grup demiryolu çalışanı, Ulusal Demiryolu İdaresinin merkezini işgal etti

PARİS (AA) - Fransa'da nisan ayında Ulusal Mecliste oylanarak kabul edilen demiryolu reform tasarısı, parlamentonun üst kanadı Senatodan da onay aldı.

Geçen hafta Senato gündemine gelen hükümetin, Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) hakkındaki reform tasarısı Senatoda görüşüldü.

Senato üyeleri, ülkede grev ve gösteriler ile kurumun şimdiye kadar 400 milyon avronun üzerinde zarar etmesine neden olan ve küçük değişiklikler yapılarak oylamaya sunulan reform tasarısı, 85'e karşı 240 oyla kabul etti.

Demiryolu çalışanları, oturum boyunca Senato binası önünde gösteri düzenledi. Senatörlerin tasarıyı reddetmesi yönünde sloganlar atan göstericilere polis müdahale etti.

Tasarıya tepki gösteren demiryolu çalışanlarının bir kısmı da Paris'in kuzeyindeki SNCF merkezini işgal etti. Daha çok Sud-Rail sendikasına mensup göstericilerin oluşturduğu 100'den fazla kişinin binaya girdiği, içeride yanıcı ve patlayıcı madde kullanıldığı, sloganlar atıldığı görüldü.

Binanın çatısına çıkan göstericiler reform tasarısının geri çekilmesi yönünde dev bir pankart astı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin en önemli reform faaliyetlerinden biri olarak gösterilen demiryolu reformu ile yaklaşık 46 milyar avro borcu olan SNCF'nin kurtarılması hedefleniyor.

Ulusal Meclis ve Senatoda kabul edilen reform tasarısı, gelecek hafta oluşturulacak ortak komisyonda değerlendirilecek ve ay sonuna doğru nihai olarak oylanacak.

Senatodaki oylamanın ardından sendika temsilcileri gösterilerin artacağı, grevlerin de yaz boyunca devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Ulusal Meclis tarafından nisan ayında kabul edilen tasarı, demiryolu çalışanlarının ayrıcalıklı statülerine son verilmesi, demiryolu ulaşımının rekabete açılması gibi değişiklikleri içeriyor. Bu nedenle sendikaların çağrısıyla ülke genelinde mart ayı sonundan itibaren haftada iki gün olmak üzere "kademeli grevler" başlatılarak gösteri ve yürüyüşler düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Demiryolu reformu Fransa Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF)

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