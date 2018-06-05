Fransa'da demiryolu reformu Senatodan geçti

PARİS (AA) - Fransa'da nisan ayında Ulusal Mecliste oylanarak kabul edilen demiryolu reform tasarısı, parlamentonun üst kanadı Senatodan da onay aldı.

Geçen hafta Senato gündemine gelen hükümetin, Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) hakkındaki reform tasarısı Senatoda görüşüldü.

Senato üyeleri, ülkede grev ve gösteriler ile kurumun şimdiye kadar 400 milyon avronun üzerinde zarar etmesine neden olan ve küçük değişiklikler yapılarak oylamaya sunulan reform tasarısı, 85'e karşı 240 oyla kabul etti.

Demiryolu çalışanları, oturum boyunca Senato binası önünde gösteri düzenledi. Senatörlerin tasarıyı reddetmesi yönünde sloganlar atan göstericilere polis müdahale etti.

Tasarıya tepki gösteren demiryolu çalışanlarının bir kısmı da Paris'in kuzeyindeki SNCF merkezini işgal etti. Daha çok Sud-Rail sendikasına mensup göstericilerin oluşturduğu 100'den fazla kişinin binaya girdiği, içeride yanıcı ve patlayıcı madde kullanıldığı, sloganlar atıldığı görüldü.

Binanın çatısına çıkan göstericiler reform tasarısının geri çekilmesi yönünde dev bir pankart astı.