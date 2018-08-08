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Fransa'da düzensiz göçmenlere yardım edenlere polis şiddeti iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:12 | Son Güncelleme

Ülkenin Calais kentindeki düzensiz göçmenlere yardım edenlerin polis şiddetine maruz kaldığı iddia edildi

PARİS (AA) - Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde düzensiz göçmenlere yardımda bulunan kişilerin polis şiddetine maruz kaldığı öne sürüldü.

Calais'deki düzensiz göçmenlere yardım eden Help Refugees, Auberge des Migrants, Utopia 56 ve Refugee Infobus adlı derneklerin ortaklaşa yayımladıkları ve bu derneklerde görev yapan 33 gönüllü kişiyle yapılan mülakatlara dayandırdığı raporda, düzensiz göçmenlere yardım edenlerin polisin orantısız şiddetine maruz kaldığı iddiasında bulunuldu.

Raporda, son 8 ayda, polislerin söz konusu derneklerde gönüllü çalışanlara 666 kez hatalı uygulamada bulunmanın yanı sıra orantısız fiziki ve sözlü şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Help Refugees adlı dernekte gönüllü olarak görev yapan Charlotte Head, mülteci kampının boşaltıldığı anı telefonuyla çekerken bir polisin telefonunu zorla elinden aldığını ve yere fırlattığını, arkasından da kendisine "Hadi buradan gidin." dediğini aktardı.

Head, daha sonra bir başka polisin de kendisini boğazından tutarak yere yatırdığını ve kalkmaya çalışırken kendisine "Dört ayak üzerinde kalsaydın." ifadelerini kullandığını belirtti.

Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise derneklerin suçlamalarının asılsız olduğu, yasalar çerçevesinde herkesin düzensiz göçmenlere yardım edebileceği savunuldu.

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart da yazılı açıklamasında, rapordaki iddiaların doğru olması durumunda derneklerin çoktan suç duyurusunda bulunmuş olması gerektiğini belirterek, derneklere medya aracılığıyla siyasi bir amaç güttüğü suçlamasında bulundu.

2000'li yılların başından itibaren İngiltere'ye geçmek amacıyla Calais bölgesinde toplanan yaklaşık 10 bin düzensiz göçmen, "Jungle" adı verilen alanda kurdukları çadır ve barakalarda yaşamaya başlamıştı.

Jungle hükümet kararıyla Ekim 2016'da dağıtılmış, sığınmacılar kısa sürede yeniden Calais kenti çevresinde toplanmıştı. Bölgede yaklaşık 600 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) geçen yılki raporunda, Fransız polislerin rutin bir şekilde, uyku halinde veya zararsız olduğu sırada çocuk ve yetişkin ayrımı yapmadan Calais'deki düzensiz göçmenlere biber gazı sıktığını belirtmişti.

Fransız polisinin, düzensiz göçmenlerin Calais'yi terk etmesi için yiyecek ve içeceklere de biber gazı sıktığı ifade edilen raporda, polislerin bu davranışlarının insanlık dışı ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu değerlendirmesi yer almıştı.

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Calais Fransa mülteci polis şiddeti

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