Fransa'da eğitim reformu protestoları

PARİS (AA) - Paris'teki bir üniversitenin bugün ve yarın yapılması planlanan sene sonu sınavlarının, eğitim reformu protestoları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BFMTV'de yer alan habere göre, yaklaşık 500 öğrencinin sınava gireceği başkentin Arceuil bölgesindeki sınav merkezinde olaylar çıktı.

Haberde, üç haftadan beri eğitim reformunu protesto eden öğrencilerin üniversite binasını işgali nedeniyle sınavların başkent Paris'in farklı bir bölgesinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, bu sabah sınav merkezinde protestocu öğrenciler ile polis arasında çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Yaklaşık 100 öğrencinin sınav merkezine girişleri engellediği, bunun üzerine polisin cop ve göz yaşartıcı gaz kullanarak öğrencileri dağıttığı belirtilen haberde, çıkan kargaşa ve tartışmalar nedeniyle bugün ve yarınki sınavların iptal edildiği bildirildi.

Fransa'da eğitim reformuna karşı çıkan üniversite öğrencileri, çok sayıda kampüs ve fakülte binasında blokaj eylemi düzenledi. 60'a yakın üniversite veya kampüsün işgal edildiği eylemler sonrası çok sayıda fakültede sınavlar iptal edildi veya sınav yeri değiştirildi.

Blokaj eylemleri nedeniyle Grenoble Alpes Üniversitesi'nde (UGA) dün yapılması gereken sene sonu sınavları da iptal edilmişti.

