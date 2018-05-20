Fransa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

STRAZBURG (AA) - Fransa’da İsrail’in katliamlarına karşı Filistin ve Kudüs’e destek gösterileri düzenlendi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu "Filistin Platformu"nun çağrısıyla, Strazburg’da Kleber Meydanı’nda ve Lyon’daki Terreaux Meydanı’nda gösteri yapıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Strazburg’daki gösteride "Filistin Platformu" temsilcilerince yapılan basın açıklamasında, ABD’nin desteğini arkasına alan İsrail yönetiminin uluslararası hukuk ve insan haklarını hiçe sayarak uzun yıllardır Filistin halkına yaptığı zulmü 14 Mayıs'ta daha da ileriye götürdüğü ve 65 Filistinlinin şehit olmasına ve 3 bine yakınının yaralanması neden olan bir katliam gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere uyguladığı katliamı şiddetle kınayan ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını isteyen "Filistin Platformu" temsilcileri, yıllardır bir açık cezaevine dönüştürülen Gazze Şeridi’ndeki bu katliamın, Netanyahu yönetiminin Ortadoğu’daki yıkım ve terör politikasına devam ettiğinin kanıtı olduğunu belirtti.