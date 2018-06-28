Fransa'da gözaltına alınan 10 aşırı sağcı hakkında soruşturma

PARİS (AA) - Fransa'da Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan aşırı sağcı 10 kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.
Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, gözaltına alınan aşırı sağcı 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Şüphelilerin, Müslümanlara karşı şiddet eylemleri planlamakla suçlandığı kaydedildi.
Yaşları 32 ila 69 arasında değişen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve 36 silahın ele geçirildiği ifade edildi.
Fransız basını, aralarında bir lider, bir kadın ve emekli polisin de olduğu 10 kişinin, Fransız halkını Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" adlı gruba üye olduklarını yazdı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'daki Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığındaki aşırı sağcı 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
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