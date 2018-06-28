HABER

Fransa'da gözaltına alınan 10 aşırı sağcı hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan aşırı sağcı 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

PARİS (AA) - Fransa'da Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan aşırı sağcı 10 kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, gözaltına alınan aşırı sağcı 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Müslümanlara karşı şiddet eylemleri planlamakla suçlandığı kaydedildi.

Yaşları 32 ila 69 arasında değişen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve 36 silahın ele geçirildiği ifade edildi.

Fransız basını, aralarında bir lider, bir kadın ve emekli polisin de olduğu 10 kişinin, Fransız halkını Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" adlı gruba üye olduklarını yazdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'daki Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığındaki aşırı sağcı 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Bakan Soylu'ya tepkiCHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Bakan Soylu'ya tepki
Otomobilin çarparak 20 metre sürüklediği çocuk ölümden döndüOtomobilin çarparak 20 metre sürüklediği çocuk ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa müslümanlar şiddet terör

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.