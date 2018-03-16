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Fransa'da grev dalgası başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 21:37 | Son Güncelleme

Ülkede havayolu, demiryolu ve metro ulaşımını sağlayan kurumların yanı sıra emekliler ve memurlar da grev kararı aldıklarını açıkladı - Ulusal Demiryolu Şirketi SNCF, nisan ayından itibaren 36 gün sürecek greve gidileceğini duyurdu

PARİS (AA) - Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaşımı sağlayan kurumların yanı sıra emekliler ve memurlar da grev kararı aldıklarını duyurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkede çok sayıda sektörde greve gidilecek ve gösteriler düzenlenecek.

Ulusal Demiryolu Şirketi SNCF, hükümetin reform kararını protesto amacıyla nisan ayından itibaren 36 gün sürecek greve gidileceğini ve haftada 2 gün ülke genelindeki tren seferlerinde yavaşlatma uygulanacağını bildirdi.

CGT sendikası yöneticisi Laurent Brun, 22 Mart'ta Paris'te 25 bin kişinin katılacağı bir protesto gösterisi düzenleneceğini ve hükümetin reform kararını değiştirmesi için uygulanacak grevin süresinin uzatılabileceğini açıkladı.

Ülkede memurların üye olduğu 7 ayrı sendika tarafından yapılan ortak açıklamada ise aynı gün Paris'te büyük bir gösterinin düzenleneceği bildirildi. Hükümetin tasarruf kararları çerçevesinde 120 bin memur kadrosunun azaltılması yönünde yaptığı açıklamayı protesto eden memurlar, daha önce de benzer bir gösteri düzenlemişti.

Paris ve çevresinin metro ve tramvay ulaşımını üstlenen RATP kurumu çalışanları da demiryolları ve kamu çalışanlarının haklarını savunmak ve destek için 22 Mart'ta grev ve gösteri çağrısına katıldı. RATP çalışanları, Paris metrosunun özelleştirilmesi projesine de karşı çıkarak 21 Mart akşamından 23 Mart sabahına kadar grevde olacaklarını duyurdu.

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanları ise bir ay içinde üçüncü kez greve gitme kararı aldı. Daha önce çalışma şartları ve ücret artışı politikasını protesto amacıyla greve giden pilotlar ile kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üye olduğu 11 sendika, 23 Mart'ta yapılacak grevin ardından 30 Mart'ta da yeni bir greve gidileceğini açıkladı.

Ülkede emeklilerin tepkisini çeken vergi artışı düzenlemesi nedeniyle önceki gün düzenlenen gösterilerden sonra, yine aynı nedenle ve alım gücünün azalmasını protesto amacıyla yeni gösterilerin Fransa çapında düzenleneceği öğrenildi.

Seçim çalışmaları sırasında "İlkbaharı hayal edin" sloganı ile ülkesine refah ve huzuru getireceği sözünü veren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, görev süresindeki ilk ilkbaharı grev ve gösteriler içinde geçireceği belirtilerek, sosyal çalkantılara hazır olması gerektiği kaydediliyor.

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Air France Fransa grev SNCF

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