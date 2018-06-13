Fransa'da grev ve gösteriler devam edecek

PARİS (AA) - Fransa'nın en büyük iki sendikası, sektör çalışanlarına 28 Haziran'da ülke çapında gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü (FO) sendikaları, ortak bildiri yayımladı.
Bildiride, çalışan, emekli, işsiz ve öğrencilerin haklarının savunulması amacıyla 28 Haziran'da ülke çapında gösteri ve faaliyetler düzenlenmesi çağrısı yapıldı.
Tüm sektörlere ait mesleklerin ortak hedefte birleşmesi amacıyla 28 Haziran'da ülke çapında etkinlik ve gösteriler düzenleneceği kaydedilen bildiride ayrıca, ağustos sonunda mümkün olduğu kadar geniş bir birlik sağlanarak durum değerlendirmesi yapılacağı ve bu tarihten sonra atılacak adımların belirleneceği ifade edildi.
Fransa'da hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarına karşı son dönemde düzenlenen grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.
CGT ve FO, ülkede 2016'da çalışma yasa tasarısına karşı düzenlenen grev ve gösterilerden sonra ilk defa ortak bir eylem çağrısında bulunuyor.
Ülkede bir süredir devam eden ve haziran sonunda sona ermesi beklenen grev ve gösterilerin, hükümetin tutumu nedeniyle yaz aylarında da sürmesi bekleniyor.
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'