Fransa'da grev ve gösteriler devam edecek

PARİS (AA) - Fransa'nın en büyük iki sendikası, sektör çalışanlarına 28 Haziran'da ülke çapında gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü (FO) sendikaları, ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, çalışan, emekli, işsiz ve öğrencilerin haklarının savunulması amacıyla 28 Haziran'da ülke çapında gösteri ve faaliyetler düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

Tüm sektörlere ait mesleklerin ortak hedefte birleşmesi amacıyla 28 Haziran'da ülke çapında etkinlik ve gösteriler düzenleneceği kaydedilen bildiride ayrıca, ağustos sonunda mümkün olduğu kadar geniş bir birlik sağlanarak durum değerlendirmesi yapılacağı ve bu tarihten sonra atılacak adımların belirleneceği ifade edildi.

Fransa'da hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarına karşı son dönemde düzenlenen grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.

CGT ve FO, ülkede 2016'da çalışma yasa tasarısına karşı düzenlenen grev ve gösterilerden sonra ilk defa ortak bir eylem çağrısında bulunuyor.

Ülkede bir süredir devam eden ve haziran sonunda sona ermesi beklenen grev ve gösterilerin, hükümetin tutumu nedeniyle yaz aylarında da sürmesi bekleniyor.

