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Fransa'da grev ve gösteriler hız kazanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Başkent Paris'te 22 Mayıs'ta düzenlenecek gösteriye ilk kez ülkenin üç büyük sendikasının liderleri birlikte katılacak - Dernek, siyasi parti ve sendikalar 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarına karşı ülke genelinde gösteri ve grev düzenleme kararı aldı

PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetin politikalarına karşı 22 ve 26 Mayıs'ta büyük gösteriler düzenleneceği duyuruldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde'de yer alan habere göre, hükümetin 2022 Kamu Eylem Planı kapsamında gideceği değişikliklere karşı memurlar, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde gösteri düzenleyecek.

Haberde, ülkenin üç büyük sendikası Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT), Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü'nün (FO) de dahil olduğu 9 sendikanın, kamu çalışanları lehine yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.

Ülkenin en büyük üç sendikasının liderlerinin ilk defa sokağa birlikte çıkacağı vurgusu yapılan haberde, "Uzun süredir birlikte görmediğimiz sendikaların liderleri, 22 Mayıs'ta aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Paris'te yürüyüşün başını çekecekler." ifadesi kullanıldı.

CGT sendikası şimdiye kadar ülkede düzenlenen çeşitli gösterilere sürekli katılım gösterirken, CFDT ve FO tarafsız kalmayı tercih etmişti.

- Macron'a karşı halk dalgası

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikaları ve çok sayıda alanda yürürlüğe konulan reform çalışmalarını protesto amacıyla 26 Mayıs'ta ulusal çapta eylem planının devreye sokulacağı duyuruldu.

Muhalefetteki aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki parti, sendika ve STK'ların ortak eylem düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Melenchon, perşembe akşamı bir araya gelen çok sayıda parti, STK ve sendika temsilcisinin, Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarına karşı, sosyal adaleti sağlama ve dayanışma amacıyla bir halk dalgası oluşturacak gösteri ve yürüyüşler düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını belirtti. Ülke genelinde 26 Mayıs'ta düzenlenecek eylemin boyutu ve içeriği üzerinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Melenchon, 16 Mayıs'a kadar konu hakkındaki müzakerelerin devam edeceğini ve bu tarihten sonra eylem planının netlik kazanacağını kaydetti.

- Paris'te yarın yine gösteri yapılacak

Öte yandan, Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yarın Paris'te gösteri düzenlenecek.

Muhalefet ve STK'ların organize ettiği "Macron Bayramı" gösteri ve yürüyüşü, Opera Meydanı'nda başlayacak ve akşam Bastille Meydanı'nda sona erecek.

Paris Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs yürüyüşü sırasında meydana gelen şiddet olayları nedeniyle yarınki gösterinin büyük güvenlik önlemleri altında düzenleneceğini, 2 binden fazla güvenlik görevlisinin yürüyüşte görevlendirileceğini açıkladı.

Paris'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde olaylar çıkmış, çok sayıda mağaza ve iş yeri "Black Bloc" adı verilen maskeli bin 200 kişi tarafından taşlanarak yakılmıştı.

Olaylar sonrası hükümet, yeterli güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

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Fransa gösteri grev macron paris

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