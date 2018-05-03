Fransa'da grevler devam ediyor

PARİS (AA) - Fransa'da demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle Paris ve çevresinde tren seferlerinin yarısının iptal edildiği açıklandı.

Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde devam eden grevlerin tren seferlerine etkisi değerlendirildi.

Açıklamada, 23 Mart'ta başlayan ve haftada iki gün olmak üzere kademeli şekilde gidilen grevlerin 7'incisine katılımın arttığı kaydedildi. Buna göre, ülke genelinde yarın demiryolu ulaşımında önemli aksaklıkların meydana gelmesinin beklendiği, Paris ve çevresinde ise tren seferlerinin yarısının iptal edildiği bilgisi verildi.

SNCF yönetimi, yarınki grev nedeniyle ülke genelinde hızlı trenlerin yarısı, bölgesel ve ulusal çapta hizmet veren trenlerin yüzde 45'i, banliyö ve uluslararası trenlerin ise yarıya yakınının iptal edildiğini açıkladı.

Bu arada demiryolu çalışanları, çok sayıda sendikanın çağrısıyla gün boyu ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenledi. Başkent Paris'te Askeri Okul yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, sis bombaları ve meşalelerle greve devam ve reform planının iptali sloganları attı. Başbakanlık binası yakınında toplanan göstericiler, sendika temsilcileri ve Başbakan Edouard Philippe arasında pazartesi günü yapılacak görüşme öncesi kararlılık mesajı verildiğini duyurdu.