HABER

Fransa'da hastane çatısında grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

Le Havre kentinde sağlık sistemi ve çalışma koşullarını protesto eden çalışanların grevi hastane çatısında sürüyor

PARİS (AA) - Fransa'nın Le Havre şehrinde sağlık sistemi ve çalışma koşullarını protesto eden çalışanların, grevi hastane çatısında devam ediyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Le Havre kentindeki Pierre-Janet Psikiyatri hastanesinde çalışan 7 hasta bakıcı ve hemşirenin 16 Haziran'da başlattığı ve 26 Haziran'da hastane çatısına taşıdığı grev sürüyor.

Yerel Paris Normandie gazetesi, 28 Haziran'da düzenlenen protesto gösterisi sonrası çok sayıda kişinin, hastane çalışanlarına destek amacıyla Belediye Meclisi ve Bölge Konseyi toplantılarını bastığını yazdı.

Başbakan Edouard Philippe'in bu göreve gelmeden önce belediye başkanı olarak görev yaptığı Le Havre'daki hastanenin durumunun içler acısı olduğunu belirten çalışanlar, "5 kişiye hizmet verebilecek odalarda 15 kişinin tedavisinin sürdüğünü, hastaların kanepelerde ve sandalyelerde yatırıldığını" aktardı.

Fransa'da aynı bölgede bulunan Rouvray Devlet Hastanesi çalışanları da 2 ay süren açlık grevi sonrasında taleplerine hastane yönetiminin tepkisiz kalması üzerine hastane binasını işgal etmişti.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktıAğrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı
Tire'de kayıp bebek alarmıTire'de kayıp bebek alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa grev Le Havre sağlık sistemi

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.