Fransa'da hastane çatısında grev

PARİS (AA) - Fransa'nın Le Havre şehrinde sağlık sistemi ve çalışma koşullarını protesto eden çalışanların, grevi hastane çatısında devam ediyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Le Havre kentindeki Pierre-Janet Psikiyatri hastanesinde çalışan 7 hasta bakıcı ve hemşirenin 16 Haziran'da başlattığı ve 26 Haziran'da hastane çatısına taşıdığı grev sürüyor.

Yerel Paris Normandie gazetesi, 28 Haziran'da düzenlenen protesto gösterisi sonrası çok sayıda kişinin, hastane çalışanlarına destek amacıyla Belediye Meclisi ve Bölge Konseyi toplantılarını bastığını yazdı.

Başbakan Edouard Philippe'in bu göreve gelmeden önce belediye başkanı olarak görev yaptığı Le Havre'daki hastanenin durumunun içler acısı olduğunu belirten çalışanlar, "5 kişiye hizmet verebilecek odalarda 15 kişinin tedavisinin sürdüğünü, hastaların kanepelerde ve sandalyelerde yatırıldığını" aktardı.

Fransa'da aynı bölgede bulunan Rouvray Devlet Hastanesi çalışanları da 2 ay süren açlık grevi sonrasında taleplerine hastane yönetiminin tepkisiz kalması üzerine hastane binasını işgal etmişti.

