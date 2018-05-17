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Fransa'da havalimanı arazisi işgaline operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

Nantes kenti yakınlarındaki havalimanı arazisini işgal eden göstericilere yönelik tahliye operasyonu başlatıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın Nantes kenti yakınlarındaki Notre-Dame-des-Landes havalimanı arazisini işgal eden yaklaşık 400 kişiyi tahliye etmek amacıyla operasyon düzenlendi.

France Info kanalı, ülkenin kuzeybatısında bulunan ve uzun yıllar tartışma konusu olduktan sonra hükümet tarafından inşası iptal edilen Notre-Dame-des-Landes havalimanı arazisini işgal eden yaklaşık 400 kişiyi tahliye etmek amacıyla operasyon başlatıldığını duyurdu.

Haberde, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un, "Hükümetin kararı doğrultusunda bölgede hukuk devletini yeniden hakim kılma süreci başlatıldı." ifadesine yer verilirken, işgalcilere bölgeyi terk etmeleri için 14 Mayıs'a kadar süre tanındığı hatırlatıldı.

En az 2 gün sürmesi beklenen tahliye operasyonunun ilk saatlerinde işgalcilerin jandarmaya molotofkokteyli ve taş attığı, jandarmanın da göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı belirtildi.

- Daha önce de tahliye edilmişti

Ülkede 1965'ten bu yana gündemde olan, 2008'de yapımına karar verilen ancak çevreci ve antikapitalist bir kesimin muhalefeti sonrası ocak ayında inşası iptal edilen Notre-Dame-des-Landes havalimanı arazisindeki ilk tahliye operasyonu 2 bin 500 jandarma personelinin katılımıyla 10 Nisan'da başarıyla tamamlanmıştı.

Operasyon süresince çıkan çatışmalarda çok sayıda gösterici ve jandarma yaralanmış, tahliyeye karşı çıkan çevreler daha sonra ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemişti.

Söz konusu arazi zaman zaman çeşitli grupların eylemlerine sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Notre-Dame-des-Landes polis operasyonu

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