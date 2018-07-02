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Fransa'da hükümeti eleştiren büyükelçi görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:41 | Son Güncelleme

Fransa'da hükümeti eleştiren büyükelçi görevden alındı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Macaristan politikasını eleştiren ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı destekleyen Fransa'nın Budapeşte Büyükelçisi Eric Fournier'i görevden aldı.

Les Echos gazetesinde yer alan habere göre Fournier, 18 Haziran'da Dışişleri Bakanlığına gönderdiği ve bir kopyasını da cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee ile paylaştığı hükümetin Macaristan politikasını eleştiren özel bilgi notu dolayısıyla görevinden alındı.

Haberlere göre Macron, Fournier'in yerine Pascale Andreani'ni getirdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen ise Büyükelçi Fournier'in, Cumhurbaşkanı Macron'un basın ve sosyal medya baskısına yenik düştüğünü ve teamüllere aykırı görevden aldığını savundu.

Büyükelçi Fournier'in Fransa'nın Macaristan politikasını eleştiren ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı destekleyen ifadelerinin yer aldığı bilgi notu, cuma günü Mediapart adlı internet sitesine sızdırılmıştı. Bilgi notunda Büyükelçi Fournier'in, Fransız ve Anglo-Sakson basınında Macar fobisi olduğu, Orban'ın Avrupalı hiçbir liderin ulaşamayacağı üç kez arka arkaya seçilme başarısını gösterdiği ve Orban'ın sığınmacılar konusundaki uygulamalarının Avrupalı liderlere örnek olması gerektiği yönündeki görüşleri yer alıyor. "Macaristan Başbakanı Orban modern dünya siyasetinin Real Madrid'i" ifadelerinin kullanıldığı bilgi notunda, Macar lidere yönelik antisemitizm suçlamalarının da mesnetsiz olduğu belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Fournier'in görüşlerini paylaşmadığını, notun iç yazışma ve gizli mahiyette olduğunu kaydederek, Fransa devletinin politikasını yansıtmadığını söylemişti.

Fournier, 2015'ten beri Fransa'nın Budapeşte Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Eric Fournier Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa Macaristan

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