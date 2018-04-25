Fransa'da iki üniversiteye daha operasyon

PARİS (AA) - Fransa'da polis, eğitim reformunu protesto eden öğrencilerin işgal ettiği Nancy ve Metz üniversitelerine operasyon gerçekleştirdi.
Yerel Le Republicain Lorraine gazetesindeki haberde göre, eş zamanlı düzenlenen operasyonlar yaklaşık 2 saat sürdü.
Haberde, yaklaşık 1 aydır öğrenciler tarafından işgal edilen Nancy Üniversitesine bağlı Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Metz Üniversitesinin Saulcy Kampüsünün polis operasyonuyla tahliye edildiği yazıldı.
Nancy'deki tahliye operasyonuna 50 güvenlik görevlisinin katıldığı ve iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen haberde, kampüsün ikinci bir emre kadar kapatılması kararının verildiği belirtildi.
Üniversite yönetimlerinin, mayıs ayının ilk haftası başlayacak sınav dönemi hazırlıkları çerçevesinde tahliye operasyonunun yapılması talebinde bulunduğu bildirildi.
İki üniversite de sınav dönemi öncesinde hafta başında tatile girmişti.
Fransa'da eğitim reformu ve üniversiteye giriş şartlarına getirilen düzenlemeleri içeren tasarı şubat ayında Ulusal Meclis'ten geçmiş, buna tepki gösteren öğrenciler 50'den fazla üniversite veya fakültede işgal eylemleri başlatmıştı.
Şimdiye kadar Paris Sorbonne, Paris Tolbiac, Montpellier ve Grenoble üniversiteleri operasyonlarla tahliye edilmişti.
Yüksek Eğitim Bakanı Frederique Vidal, dün yaptığı açıklamada, üniversitelerdeki olaylarda ortaya çıkan zararın 1 milyon avrodan fazla olduğunu söylemişti.
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