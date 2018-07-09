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Fransa'da İslam kurumlarının reformunun içeriği sonbaharda netleşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki İslam kurumlarını yeniden düzenleyecek reformları sonbaharda açıklayacak

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki İslam kurumlarını yeniden düzenleyecek reformları sonbaharda açıklayacağını belirtti.

Macron, Versay Sarayı'nda düzenlenen kongrede milletvekilleri ve senatörlere hitap etti.

Laiklik ve İslam konusuna değinen Macron, "Cumhuriyetin, İslam ile bir sorun yaşaması için hiçbir sebep yok. Laiklik, Cumhuriyetin İslam'la bir sorun olmamasını garanti ediyor." dedi.

"Sonbaharda, İslam'a Cumhuriyetin ruhuna uygun bir çerçeve sunacağız." diyen Macron, ülkedeki İslam kurumlarını yeniden yapılandıracaklarını, bu kurumların devletle ve toplumla ilişkilerini yeniden düzenleyeceklerini vurguladı.

Macron, "Fransa İslamı" adı altında getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını kaydetti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, 25 Haziran'da Fransa'da İslam kurumlarının temsili, bu kurumların yeniden yapılandırılması ve finansmanıyla ilgili 15 Eylül'e kadar çok sayıda şehirde konunun uzmanları, Müslüman kanaat önderleri ve Fransız yetkilileriyle müzakere toplantıları düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Macron ve Collomb'un İslam kurumlarının reformuyla ilgili açıklamaları, hükümetin Müslümanları kontrol altına almak istediği ve Fransa İslam Konseyine şekil vermeye çalıştığı yorumlarına neden olmuştu.

Macron'un "İslam reformu" girişimi ülkedeki Müslümanların yaşam tarzına müdahale olarak değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığının dini masasındaki yetkililer, diğer dini örgütlerin toplantılarına katılmazken, Fransa İslam Konseyi'nin iki haftada bir düzenledikleri yönetim kurulu toplantılarına katılıyor.

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