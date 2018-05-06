Fransa’da Kur'an-ı Kerim’in bazı ayetlerinin çıkarılması tartışmaları

PARİS (AA) - Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri, sert eleştirilere neden oldu. AA muhabiri, Le Parisien gazetesinin 22 Nisan tarihli baskısında yayımlanan bildiriye yönelik farklı kesimlerden yapılan tepkileri derledi. Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, bildiriye imza atan kişiler arasında Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan ve Fransa Yahudi ve Hristiyan kuruluşlarının liderlerinin de olduğuna değinerek, bunun şaşkınlık yarattığını söyledi. Oğraş, “Avrupa’da Engizisyon döneminde Yahudi çocuklarını kurtaran Osmanlı veya Afrikalı Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’e dayanarak bunu yaptılar. Şimdi bizi, bu kitabın Yahudilere yönelik şiddetin sorumlusu olduğuna mı inandırmak istiyorlar.” dedi. Fransa’da Müslümanlara yönelik kışkırtıcı ve gerçeklerden uzak tartışmaların gündeme getirilmesi için belli kesimlerin sürekli girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Oğraş, “Bugün Fransa’da bazı siyasiler, akademisyenler ve aydınların Fransız halkına zorla kabul ettirmeye çalıştıkları bir entelektüel diktatörlük vardır.” diye konuştu.

Fransa Müslüman Din Adamları Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Bajrafil da “Bu, Müslümanlara karşı saygıdan tamamen uzak bir çağrıdır.” diyerek, bu durumu, makaleyi imzalayan kişilerin "Kur’an-ı Kerim hakkındaki cehaletinin yansıması ve görünür biçimde entelektüel sahtekarlığı" olarak değerlendirdi. Bordeaux Camisi İmamı Tarık Ubru da Kur’an-ı Kerim’de öldürmeye dair bir emrin olmadığını söyleyerek, Fransa’da dini metinlerin tercümesi konusunda önemli hataların bulunduğunu vurguladı. Kur’an-ı Kerim'deki mücadele emrinin öldürme şeklinde bilinçli olarak yayıldığını aktaran Ubru, “Yahudi karşıtlığının kaynağını Kur’an-ı Kerim’den aldığını söylemek saçmalıktır.” şeklinde konuştu. Ubru, dünya genelinde meydana gelen Yahudi karşıtı söylemlerin nedeninin Müslümanlar veya İslam’ın kutsal kitabının değil, İsrail’in adil olmayan politikalarının kınanmaması olduğunu kaydetti. Ülkenin tanınmış gazetecilerinden Dominique Vidal da 1946’da Fransız halkının üçte birinin Yahudileri Fransa’nın bir parçası olarak gördüğünü ifade ederek, bu oranın bugün yüzde 89 olduğunu ve ülkede Yahudi karşıtlığının sürekli bir düşüş grafiği izlediğini belirtti.