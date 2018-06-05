Fransa'da Müslümanları hedef alan karar iptal edildi

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyinde Bergerac'da, Müslümanların iftardan sonra gittiği halka açık iki sosyal merkeze devlet yardımının devam edeceği bildirildi.

France Info televizyon kanalının internet sitesindeki haberde, daha önce Bergerac'da Müslümanların iftardan sonra gittiği iki sosyal merkeze yaptığı yardımları askıya alan devlete bağlı Dordogne Aile Yardım Fonu'nun (CAF), Belediye ile yaptığı toplantı sonucunda, yardımları devam ettirme kararı aldığı belirtildi.

Haberde, bu merkezlerinin ramazan ayında geç saate kadar açık kalacağı ifade edildi.

Yerel France Bleu Perigord gazetesinin haberinde, CAF'ın Bergerac'da Müslümanların iftardan sonra gittiği iki sosyal merkeze yaptığı yardımları askıya almaya karar verdiği ifade edilmişti. Haberde, CAF'ın böyle bir kararı, iki merkezin de gece geç saate kadar açık olmasının "laiklik prensibine" ters düştüğü gerekçesiyle verdiği kaydedilmişti.

Dordogne Belediye Başkanı Daniel Garrigue de yaptığı açıklamada, Müslüman nüfusun yoğun olduğu Bergerac'daki söz konusu iki merkezle ilgili verilen karara tepki göstermişti.