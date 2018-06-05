Fransa'da Müslümanları hedef alan karara tepki

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyinde Bergerac'da, Müslümanların iftardan sonra gittiği halka açık iki sosyal merkeze devlet yardımının askıya alınması tepkiye neden oldu.
Yerel France Bleu Perigord gazetesinin haberine göre, devlete bağlı Dordogne Aile Yardım Fonu (CAF), Bergerac'da Müslümanların iftardan sonra gittiği iki sosyal merkeze yaptığı yardımları askıya almaya karar verdi.
Haberde, CAF'ın böyle bir kararı, iki merkezin de gece geç saate kadar açık olmasının "laiklik prensibine" ters düştüğü gerekçesiyle verdiği belirtildi.
Dordogne Belediye Başkanı Daniel Garrigue de yaptığı açıklamada, Müslüman nüfusun yoğun olduğu Bergerac'daki söz konusu iki merkezle ilgili verilen karara tepki gösterdi.
Bu kararı anlamadığını dile getiren Garrigue, ramazanda Müslümanların geç yemek yediğini, bu yüzden Müslümanların da sosyal merkezdeki aktivitelerden faydalanması için merkezleri geç saate kadar açık tutmaya karar verdiklerini söyledi.
Garrigue, kararı "Dini tatil olduğu gerekçesiyle Noel'de insanlar hiçbir şey yapmıyor mu?" ifadeleriyle eleştirdi.
Bu merkezleri sadece Müslümanların kullanmadığına dikkati çeken Garrigue, "Bunun dinle ilgisi yok. Bu dönemde insanların alışkanlıklarına uyum sağlıyoruz." diye konuştu.
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