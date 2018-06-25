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Fransa'da Müslümanları hedef alan saldırı önlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:11 | Son Güncelleme

Fransa'da Müslümanları hedef alan saldırı önlendi

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığındaki aşırı sağcı 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Collomb yaptığı yazılı açıklamaya göre, cumartesi akşamı ülkedeki Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığındaki aşırı sağcı 10 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin Paris Savcılığının terörle mücadele biriminin 14 Haziran'da açılan adli soruşturmanın kapsamında gözaltına alındığı ifade eden Collomb, bu kişilerin yakalanmasından dolayı memnuniyetini belirtti.

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI'nin çalışması sonucu gözaltına alınan kişilerin üzerinde silahların bulunduğu kaydedildi.

Başkent Paris'te, yaklaşık 10 gün önce, istihbarat ekiplerince terör örgütü DEAŞ adına terör saldırısı hazırlığında bulunan 21 ve 22 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, mart ayında Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada 2015 yılından bu yana 51 terör saldırısının önlendiğini bildirmişti.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.

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