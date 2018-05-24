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Fransa'da Netanyahu tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Fransa Filistin Dayanışma Derneği, 5 Haziran'da başlayacak "Fransa'da İsrail Sezonu" etkinliğinin iptal edilmesi çağrısında bulundu

PARİS (AA) - Fransa Filistin Dayanışma Derneği, İsrail'in Gazze'de düzenlediği katliamlar sebebiyle, 5 Haziran'da başlayacak "Fransa'da İsrail Sezonu" etkinliğinin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa ziyaretinin iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Fransa Filistin Dayanışma Derneğinden etkinlik ve Netanyahu'nun Fransa'ya gerçekleştireceği ziyaret hakkında yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in 14 Mayıs'ta Gazze sınırında silahsız ve barışcı göstericileri katlettiği hatırlatılan açıklamada, "Savaş suçlusu Binyamin Netanyahu'nun Fransa ziyaretine 'hayır', 'Fransa'da İsrail Sezonu' etkinliği ve Netanyahu'nun da katılacağı açılış töreni iptal edilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Katliamın Fransa tarafından aynı günün akşamı kınandığı ve Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in bu ülkeye düzenleyeceği ziyaretin iptal edildiği anımsatılan açıklamada, "Bu memnuniyet duyduğumuz bir ilk adımdır. Aynı yönde, 5 Haziran'da 'Fransa'da İsrail Sezonu' etkinliğinin açılışının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yapılması planlanmaktadır. Cumhurbaşkanı Macron'un, söylemden eyleme geçme ve karşılıklı etkinlikleri, Netanyahu'nun ziyaretini ve birlikte yapacakları etkinliğin açılışını iptal etmesinin tam zamanıdır." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail'in savaş suçu işlediği ve bunun araştırılması yönünde Fransa tarafından Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan komisyonla çalışmayı reddettiği belirtilen açıklamada, Fransa Filistin Dayanışma Derneği'nin 5 Haziran'a kadar İsrail'in politikalarını protesto ve Filistinlilere destek amacıyla çeşitli faaliyetleri yürüteceği kaydedildi.

Fransa dün yapılan açıklamayla Başbakan Philippe'in, İsrail'de Fransa Sezonu etkinliklerinin açılışı da dahil olmak üzere bir dizi temasta bulunmayı planladığı ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa israil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

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