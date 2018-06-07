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Fransa'da okullarda cep telefonu yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

Fransa Ulusal Meclisi, ilkokul ve kolej öğrencilerine cep telefonu taşıma yasağı getiren tasarıyı kabul etti - Yasa lise öğrencilerini kapsamıyor

PARİS (AA) - Fransa Ulusal Meclisi, ilkokul ve kolej öğrencilerine cep telefonu taşıma ve kullanma yasağı getiren tasarıyı onayladı.

Ulusal Meclis, öğleden sonraki oturumunda, iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Cathy Racon-Bouzon tarafından hazırlanan tasarıyı oyladı.

Mecliste el kaldırarak yapılan oylama sonucu, ilkokul ve kolejlerde cep telefonu bulundurma ve kullanma yasağını düzenleyen teklif kabul edildi.

Buna göre, eylülde başlayacak yeni eğitim yılından itibaren ülkedeki ilkokul ve kolejlerde cep telefonu kullanılamayacak. Tasarıda yer alan, yasağın öğretmenleri de kapsadığı şeklindeki madde değişikliğe uğradı ve yasağın öğretmenleri kapsamadığı belirtildi.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, 2017 sonunda yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilerin derse yönelik motivasyonunu artırmak ve dış dünyadan uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla cep telefonu yasağı getirileceğini söylemişti.

Cep telefonu yasağı lise öğrencilerine uygulanmayacak.

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