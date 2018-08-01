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Fransa'da ölen Faslının ailesi cenazenin yakılmamasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 23:16 | Son Güncelleme

Fransız mahkemesi, cenazenin yakılmasına karşı çıkan Müslüman ailenin itirazını reddederek Katolik eş lehine karar verdi - Faslı aile, yakılma işleminin durdurulması için kararı temyize götürdü

Fransa'da geçen hafta hayatını kaybeden Faslı Hasan en-Nebiri'nin cenazesinin yakılmasına karşı çıkan ülkesindeki ailesinin itirazı mahkemece reddedildi.

Nebiri'nin kardeşi Hafiz en-Nebiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'daki asliye mahkemesinin bugünkü oturumda, kardeşi Hasan'ın cenazesinin Katolik eşine teslim edilmesine karar verdiğini söyledi.

Kardeşinin Müslüman olduğunu belirterek cenazesinin yakılmasını durdurmak amacıyla yargıya başvurduklarını dile getiren Nebiri, ailenin itirazının mahkeme tarafından kabul edilmediğini aktardı.

Yakılma işleminin durdurulması için kararı temyize götürdüklerini belirten Hafiz en-Nebiri, yarın istinaf mahkemesi oturumunda son kararın verileceğini kaydetti.

Nebiri ayrıca Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın kendilerini telefonla aradığını ve büyük diplomatik girişimlerde bulunduklarını aktardı. Fas makamları ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Hafiz en-Nebiri, daha önce yaptığı açıklamasında "Kardeşimin eşi bir Fransız ve kocasının naaşının Katolik mezhebi inancına uygun şekilde yakılması konusunda ısrarcı. Ancak benim kardeşim bir Müslüman. Dolayısı ile cesedinin yakılmaması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da ikamet eden 45 yaşındaki Hasan en-Nebiri, zehirli böcek ısırması nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçen hafta salı günü hayatını kaybetmişti.

Mayıs ayında benzer bir olayın yaşandığı İtalya'nın Brescia kentinde, Faslı bir göçmenin cenazesinin yakılma işlemi, uygulamadan yaklaşık 20 dakika önce durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Fas Fransa Katolik mezhebi

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