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Fransa'da ölen Faslının cenazesinin yakılmasına ülkesindeki ailesinden itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 20:10 | Son Güncelleme

Fransa'da ölen Faslının cenazesinin yakılmasına ülkesindeki ailesinden itiraz

Fransa'da geçen hafta hayatını kaybeden Faslı Hasan en-Nebiri'nin ailesi, cesedin Katolik mezhebi inancına uygun şekilde yakılması talebinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

AA muhabirine konuşan Nebiri'nin kardeşi Hufeyz en-Nebiri, "Kardeşimin eşi bir Fransız ve kocasının naaşının Katolik mezhebi inancına uygun şekilde yakılması konusunda ısrarcı. Ancak benim kardeşim bir Müslüman. Dolayısı ile cesedinin yakılmaması gerekiyor." dedi.

Fransa'da ikamet eden 45 yaşındaki kardeşi Hasan'ın zehirli böcek ısırması nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçen salı günü hayatını kaybettiğini anlatan Nebiri, kardeşinin bir Müslüman olarak öldüğünü vurgulayarak, "Durumu yargıya taşıdık. Geçen cuma günü gerçekleşmesi gereken yakma işlemi, itirazımız üzerine durduruldu." diye konuştu.

Nebiri, "Fransız avukat, 48 saat içinde görülecek ilk duruşmaya katılmaları için mahkemenin aileye celp göndereceğini söyledi." şeklinde konuştu.

Fas makamlarına seslenen Nebiri, yetkililerden kardeşinin Müslüman mezarlığına defnedilmesi için konuya müdahil olmalarını istediklerini söyledi.

Geçen mayıs ayında benzer bir olayın yaşandığı İtalya'nın Brescia kentinde, Faslı bir göçmenin cenazesinin yakılma işlemi, uygulamadan yaklaşık 20 dakika önce durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Faslı Fransa katolik

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