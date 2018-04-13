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Fransa'da polis üniversiteye gece operasyonu düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 00:32 | Son Güncelleme

Fransız polisi, eğitim reformunu protesto amacıyla öğrencilerin blokaj uyguladığı Paris'teki Sorbonne Üniversitesine gece baskınında öğrencileri tahliye etti

PARİS (AA) - Fransız polisi, eğitim reformunu protesto amacıyla öğrencilerin blokaj uyguladığı üniversitelerden Paris'teki Sorbonne Üniversitesine gece baskını düzenleyerek öğrencileri tahliye etti.

Hükümetin şubat ayında meclisten geçirdiği üniversiteye giriş ve eğitim reformunu protesto için öğrenciler tarafından işgal edilen Sorbonne Üniversitesine polis gece operasyon yaptı.

Gün boyunca üniversite girişi ve çevresinde güvenlik tedbiri alan ve binaya girişleri engelleyen polis, yerel saatle 22.00'den sonra tahliye operasyonuna başladı.

Üç saat süren pazarlık sonrası binaya giren polis, ikinci katta toplanan öğrencileri dışarı çıkardı.

Öğrencilerin polise taş ve kesici maddeler atarak karşılık verdiği operasyonda güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, gösteri ve blokaj eylemleri nedeniyle 4 üniversitenin tamamen, 11'inin ise kısmen eğitim veremez durumda olduğunu açıkladı.

Toulouse Jean-Jaures, Montpellier Paul-Valery, Rennes-2 et Paris-8 üniversiteleri öğrenciler tarafından işgal edilmiş durumda. Fransız basını, ülkede 50'ye yakın üniversite veya fakültede protesto ve blokaj eylemlerinin sürdüğü haberlerine yer verdi.

Üniversitelerde eğitim reformunu protesto amacıyla başlayan gösteriler, son dönemde demiryolu, enerji, havacılık ve temizlik sektörü çalışanlarının aldığı grev kararlarına destek için de sürdürülüyor.

Dün Ulusal Mecliste konuşma yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi lideri Jean-Luc Melenchon'u üniversitelere "ortalığı karıştıran profesyonel kişileri" göndermekle suçlamıştı. Tartışmaların büyümesi üzerine LFI partisi ve buna destek veren Komünist Parti milletvekilleri genel kurul salonunu terk etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Blokaj Fransa paris Sorbonne Üniversitesi

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