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Fransa'da polisler de "Yeter artık" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı grev ve protesto gösterisi düzenleyen sektörlere polisler de eklendi

PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı sokağa çıkma kararı alan sektörlere son olarak bir emniyet müdürlüğü binası önünde toplanan polisler katıldı.

Başkent Paris'in 13. bölge emniyet müdürlüğü binasının önünde toplanan yüzden fazla polis memuru, gösteri düzenledi.

Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetin politikalarını eleştiren polisler, çalışma şartlarının ağırlığı ve maddi sorunlar nedeniyle "Yeter artık." deme noktasına geldiklerini söyledi.

Polisler, çalışma saatlerinin fazlalığından ve son dakika görevlerinin bıktırıcı hale geldiğinden yakınarak, çok geç saatlere kadar çalıştıklarını ve bu nedenle aile veya özel hayatlarının kalmadığını dile getirdi.

Yeni güvenlik görevlisi istihdamı için kadro açılması çağrısında da bulunan polislerden üçü, pijama ile bina önüne yerleştirilen bir yatağa girerek hükümeti protesto etti.

Fransa'da Macron ve hükümetin uygulamalarına tepki amacıyla çok sayıda sektör çalışanı yaklaşık 3 aydır grev ve gösteri düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa grev protesto gösterisi

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